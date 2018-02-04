10 فوائد صحيّة لشرب الماء الدافئ يومياً

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يعد تناول الماء الدافئ، خاصة في الصباح، علاجاً صحياً شاملاً للعديد من الأمراض. وأشار موقع «بولد سكاي» الأميركي المعني بالصحة إلى أن شرب الماء الدافئ يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويحسن الدورة الدموية، من خلال إخراج السموم والفضلات من الجسم.

1 - تهدئة الجيوب الأنفية:

يخفف من انسداد الجيوب الأنفية ويمنع تراكم المخاط

2 - تحسين أداء الجهاز الهضمي:

يجعل الجهاز الهضمي أكثر قدرة على التخلص من الفضلات

3 - تهدئة الجهاز العصبي

يعمل على تهدئة الجهاز العصبي خصوصاً لدى من يعانون من التهاب المفاصل

4 - علاج الإمساك

يساعد الأمعاء في الانقباض والتخلص من الفضلات

5 - إنقاص الوزن

يساعد مع قطرات من الليمون صباحاً في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم

6 - تنقية الجسم من السموم

7 - مسكن طبيعي للألم:

يزيد من تدفق الدم إلى الأنسجة

8 - يساعد على النوم بشكل أسرع

9 - تخفيف الإجهاد بالجسم

10 - ترطيب الجسم