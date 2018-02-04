الـ«واي فاي» يزيد خطر تعرض النساء للإجهاض 50%

كشفت أبحاث جديدة، أن «الواي فاي» والهواتف النقالة تزيد خطر تعرض النساء للإجهاض بنسبة 50% تقريباً، بحسب ما نشرته «ديلي ميل».

وتوصل العلماء خلال الدراسات السابقة عن الإشعاع غير المؤين في المجال المغناطيسي إلى أن الإشعاع يسبب ضغطاً على الجسم، مما يؤدي إلى ضرر جيني قد يسبب الإجهاض، وأوصت منظمة الصحة العالمية بدراسة إشعاع المجال المغناطيسي لمعرفة مدى تأثيره على الحمل. وقام باحثون من قسم أبحاث «Kaiser Permanente» في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بتحليل بيانات 913 امرأة في مراحل مختلفة من الحمل، وكان من بين المشاركين في الدراسة من عانين من الإجهاض سابقاً لمرة واحدة على الأقل.

وتم قياس التعرض لإشعاع المجال المغناطيسي لدى جميع المشاركات باستخدام عدّاد «EMDEX Lite»، لمدة 24 ساعة، وقد تم تتبع النتائج طوال فترة حملهن. ووجدت النتائج أن التعرض للإشعاع الشديد يزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع النساء اللواتي تعرضن لمستوى إشعاعات أدنى.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور دي - كون لي: «توفر لنا هذه الدراسة أدلة على أن تعرض البشر لإشعاع المجال المغناطيسي غير المؤين يمكن أن يكون له آثار بيولوجية سلبية على الصحة».