علاج السرطان بالذهب

ينوي العلماء استخدام جسيمات «نانوية» من الذهب في العلاج الكيميائي لأمراض السرطان.

ونشرت صحيفة «PNAS» أن باحثين من جامعة رايس وجامعة نورث وسترن، قرروا استخدام جسيمات الذهب النانوية المنشطة، لعلاج أصعب أنواع أمراض السرطان.

ويرى الباحثون أن تنشيط الجسيمات النانوية الذهبية مباشرة في الخلايا المصابة، يسمح بتسريع دخول الأدوية السرطانية دون التعرض للآثار الجانبية الخطيرة، التي تصاحب عادة المعالجة التقليدية لأمراض السرطان.

تنشيط

وقد أظهرت الأبحاث المخبرية أن الجسيمات النانوية غير سامة، وتسمح بدخول أدوية السرطان المعالجة للخلايا المصابة بالأورام، ويتم تنشيط هذه الجسيمات النانوية في جسم المريض عبر جهاز ليزري خاص.

ويؤكد العلماء، أن نجاح اختبار هذه الطريقة الجديدة على الحيوانات يتيح للبشرية إمكانات كبيرة لعلاج الأمراض السرطانية.