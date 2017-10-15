قلوب الرجال تشيخ قبل أصحابها بـ10 سنوات

خلصت دراسة حديثة إلى أن قلباً واحداً من كل 10 رجال في بريطانيا، أكبر من عمره الحقيقي.

جاء ذلك بعد اختبار أجري على 1.2 مليون متطوع من الرجال والنساء، ضمن حملة للصحة العامة في إنجلترا.

وكشف الاختبار أن قلوب 11 % من المتطوعين من الرجال في عمر الخمسين، أكبر بنحو 10 أعوام من أصحابها.

وأضافت الدراسة أن من لديهم «قلوب مسنة» معرضون بشكل أكبر لأخطار الجلطات والسكتات القلبية، إضافة إلى أخطار صحية أخرى، مثل أمراض الكلى والسكري.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب والصحة العامة في بريطانيا. وقال البروفسور جيمي واترال، المتخصص في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في «بابليك هيلث إنجلند» والمشارك في الدراسة: «يجب أن نسعى إلى أن تكون أعمار قلوبنا متساوية مع أعمارنا الحقيقية».

وأضاف واترال: «لا يجب الانتظار حتى تتقدم أعمارنا لنبدأ في تجنب ومعالجة مخاطر التعرض لأمراض القلب والجلطات».

وأشار واترال إلى أن الاختبار الإلكتروني الذي اعتمدت عليه الدراسة كان يعطي تقييماً فورياً لاحتمالات التعرض للجلطات وأمراض القلب، دون الحاجة إلى زيارة طبيب.