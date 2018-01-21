حبة دوائية واحدة أسبوعياً لعلاج الإيدز بدلاً من الحبوب اليومية

توصل باحثون أميركيون إلى ابتكار حبة دوائية لعلاج الإيدز، تتحرر المادة الفعالة منها ببطء، بحيث يمكن تناولها مرة واحدة أسبوعياً بدلاً من تناولها بشكل يومي كما هو مُتبع مع الأدوية المستخدمة حالياً، ويمكنها أن تساعد على السيطرة على المرض والوقاية من الإصابة بأنواع عدوى جديدة بفيروس HIV.

وعلى الرغم من أن الحبة الدوائية الجديدة لا تزال في مراحل التطوير والتجربة الأولى، إلا أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة المضادة للفيروسات HAART، وهي المادة التي أحدثت ثورة في علاج الإيدز ويعود تاريخ اكتشافها إلى تسعينيات القرن الماضي. حيث إن العلاج بهذه المادة حوّل داء الإيدز من مرض قاتل إلى مزمن يمكن السيطرة عليه. ويقول الدكتور جيوفاني ترافيرسو المعد الرئيسي للدراسة: «يمكن للحبة الأسبوعية أن تغير من كل ذلك، وأن تسهل على المريض تناول الدواء».

ويُضيف: «تأخذ الحبة شكلاً نجمياً سباعياً لكي تستوعب عدة جرعات من مزيج المادة الدوائية والبوليمير، وتبقى الحبة الدوائية في المعدة أسبوعا، وكل يوم تنفتح حجرة وتحرر المادة الدوائية الخاصة».