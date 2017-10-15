البدانة ترتبط بـ13 نوعاً من السرطان

أفاد تقرير رسمي أميركي حديث بأن البدانة ترتبط بنحو 40 في المائة من إجمالي السرطانات التي يجري تشخيصها في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب التقرير، فإن ذلك لا يعني أن زيادة الوزن أو البدانة تسبب كل تلك السرطانات، ولكن يعني وجود علاقة ما بين البدانة والإصابة بتلك السرطانات.

وقام معدو التقرير بتحليل بيانات الإصابة بالسرطان الصادرة عن هيئات الإحصاء المعتمدة في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين عامي 2005 و2014.

وبحسب التقرير فإن أنواع السرطان التي ترتبط مع البدانة تشمل: سرطان الدماغ، الورم النقيي المتعدد، سرطان المري، سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، سرطان الغدة الدرقية، سرطان المثانة، سرطان المعدة، سرطان الكبد، سرطان البنكرياس، سرطان الكلية، سرطان المبيض، سرطان الرحم، سرطان القولون.