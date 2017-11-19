حبوب التنحيف قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء

حذر الدكتور فيصل البدري استشاري الجراحة العامة والسمنة في مستشفى راشد من المخاطر التي قد تتسبب بها بعض الحبوب التي تستخدم لتخفيف الوزن وتحظى بإقبال وطلب كبير في الوقت الحالي.

وقال الدكتور فيصل إن استخدام مثل هذه الحبوب لتخفيف الوزن قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات عانت من مضاعفات خطيرة نتيجة استخدامها.

وذكر أن الحبوب لا تفيد حالات السمنة المفرطة ولا في التخلص من الأمراض المصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مشدداً على أن عمليات جراحة السمنة تبقى الحل المثالي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وبين الدكتور فيصل البدري أن هذه الحبوب قد تفيد بعض الأشخاص ممن لديهم وزن زائد بنسبة قليلة ولكنها بالتأكيد لا تجدي نفعاً في تخفيف الأوزان المفرطة، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في تناولها خاصة وأن نسبة كبيرة من الناس باتت تطلبها حالياً عن طريق المواقع الإلكترونية وتتناولها عشوائياً دون معرفة الأضرار التي قد تنتج عنها ولا حتى بطرق استخدامها.

وأرجع الدكتور البدري الإقبال على التقنية الحديثة (الكبسولة الذكية)، إلى أمرين أولهما مدى بساطة العلاج وسهولة تطبيقه؛ إذ يتم بلعها ككبسولة الدواء، والثاني كونه علاجاً مبتكراً لا يعتمد على الجراحة، ويضع حلاً للأشخاص الذين جربوا كثيراً من أنظمة الحمية دون أن تؤمِّن لهم نتائج مُرضية.

ونوه البدري بأن الكبسولة الذكية يتم استخدامها مع شريحة معينة من مرضى السمنة والوزن الزائد، خاصة ممن لا يستطيعون الخضوع للعمليات الجراحية.