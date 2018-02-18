الشاي الأسود يساعد على التنحيف ويحسّن عمل الأمعاء

أعلن علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تناول الشاي الأسود يساعد على إنقاص الوزن ويحسن عمل الأمعاء، وفق ما نشره العلماء في مجلة «European Journal of Natrition» حيث أكدوا أن الشاي الأسود يساعد على تخفيض وزن الجسم ويحسن عمل البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

وقالت الباحثة سوزان هينينغ: «نعرف منذ مدة طويلة أن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر يؤثر بقوة على جسم الإنسان أكثر من مثيله الموجود في الشاي الأسود، لأنه يدخل إلى نسيج ودم جسم الإنسان. إلا أنه تبين أن الشاي الأسود يمكن أن يؤثر على بكتيريا الأمعاء، وهذا بحد ذاته يؤدي إلى تحسن الصحة وتنزيل الوزن».

وقامت الباحثة هينينغ وزملاؤها باختبارات حول وجود هذه الخواص في الشاي الأسود، وقاموا بتجارب على فئران أطعمت لفترة مواد سكرية ودهنية كثيرة.

بعد ذلك قام الباحثون بتقسيم الفئران إلى مجموعات عدة، وأضافوا إلى طعامها عينات من الشاي الأخضر والشاي الأسود، عندها تفاجأوا بالنتيجة، حيث تبين أن الشاي الأسود لا تقل فعاليته عن الشاي الأخضر، فبعد 4 أسابيع عادت أوزان الفئران إلى طبيعتها.

ويؤكد الباحثون أن مثل هذه النتائج الإيجابية التي استخلصت من التجارب على الفئران، يمكن تطبيقها على جسم الإنسان، إذا تناولنا الشاي الأسود بكثرة ولم ننجرف وراء تناول الحلويات والسكر.