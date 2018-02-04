النظام الغذائي الخاطئ ضمن أسباب الإصابة بالسرطان

تختلف أسباب انتشار مرض السرطان، الذي يعود إلى العديد من العوامل، وعلى رأسها النظام الغذائي الخاطئ الذي يتبعه كثير من الناس، حسب ما أكدته العديد من الأبحاث في موقع «بولدسكاي» المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها لتفادي الإصابة بالسرطان:

ــ الطماطم المعلبة

رغم أن الطماطم من الأطعمة المكافحة للسرطان لاحتوائها على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، إلا أن المعلب منها يعد سبباً للإصابة، وذلك لمادة بيسفينول-A التي تستخدم للحفظ.

فهذه المادة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، سرطان البروستاتا، العقم والبلوغ المبكر واضطرابات التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني.

ــ الزيوت المهدرجة

تستخدم الزيوت المهدرجة للحفاظ على الأغذية المصنعة، لكنها تؤثر سلباً على أغشية الخلايا مما قد يؤدي للإصابة بالسرطان.

ــ بعض منتجات الألبان

ثمة صلة بين ارتفاع تناول الكالسيوم والإصابة بسرطان البروستاتا، لأن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم يمكن أن تخفض ديهيدروكسيفيتامين D3 الهرموني بالجسم، المسؤول عن الحماية الخلايا السرطانية.

ــ اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق وغيرها على مواد كيميائية ومواد حافظة مختلفة، على رأسها نترات الصوديوم التي تعد من أخطر المواد المسرطنة.

ــ السكر المكرر

يعتبر السكر المكرر الغذاء المفضل للخلايا السرطانية، حيث تنمو تلك الخلايا على المحليات الغنية بالفركتوز مثل شراب الذرة.

ــ المشروبات الكحولية

يعد تناول المشروبات الكحولية السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الفم، المريء، الكبد، القولون، المستقيم وسرطان الثدي.

ــ الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المشبعة

أثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الدهون المشبعة تزيد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدي 30% في فترة ما بعد انقطاع الطمث، مقارنة بنظيراتهن ممن لا يتناولن هذا النوع من الدهون.