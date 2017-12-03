الأطعمة الصحية في فصل الشتاء

يختلف نظامنا الغذائي باختلاف فصول السنة، وذلك راجع إلى اختلاف الأغذية المتوفرة في كل فصل، فانخفاض درجات الحرارة يزيد من حاجة الجسم للطاقة، وهذا ما نواجهه في الأيام الباردة؛ مما يزيد الرغبة بالجلوس أمام التلفاز بجانب التدفئة، مع وجود طبق من الأطعمة التي تشعرنا بالدفء، مثل: الحلويات الساخنة كالسحلب، المشروبات الساخنة عالية السكر مثل الشوكولاتة الساخنة، إضافة إلى وجود منتجات الطحين الأبيض التي تمدنا بالطاقة السريعة كالكيك والمعجنات وهنا تبدأ معركة زيادة الوزن.

تعزيز المناعة

في فصل الشتاء يحتاج الجسم إلى طاقة للمحافظة على درجة حرارة الجسم، وحتى نتجنب الزيادة في الوزن يفضل التركيز على الأغذية التالية:

1التركيز على الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) والتي تحفز الجسم على صناعة الأجسام المضادة التي تحارب الجراثيم. وكما هو معروف يتواجد هذا الفيتامين في الحمضيات، الفراولة، البابايا، عصير البندورة، الفليفلة الحمراء، وذلك لتعزيز المناعة وللوقاية من الإنفلونزا والرشح.

2تناول شوربة الخضار والمشروبات الساخنة منخفضة السعرات الحرارية.

3يفضل إدخال الثوم في عملية الطبخ لما له من فوائد، باعتباره مطهراً للجسم ومضاداً للبكتيريا.

4تناول الأغذية الغنية بفيتامين D: لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس في فصل الشتاء مثل الحليب ومنتجاته واللحوم خاصة الأسماك.

5زيادة تناول الألياف: للوقاية من حدوث الإمساك بسبب قلة الحركة كتناول الخضروات والفواكه بكثرة والحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والشوفان.

6التقليل من الحلويات: لاحتوائها على نسبه عالية من السكر والدهون التي تمنح الشعور بالدفء والشبع لفترة قصيرة فقط.

7تناول الأغذية التي تعزز الصحة النفسية: لأن بعض الناس قد يشعرون بالملل والاكتئاب في فصل الشتاء مثل الأغذية المحتوية على الفسفور كالموز والحمضيات والأغذية المحتوية على الحمض الدهني OMEGA_3 مثل الأسماك والمكسرات النيئة كاللوز والبندق والفستق.

يجب علينا الحرص على إدخال جميع العناصر الغذائية المذكورة أعلاه في نظامنا اليومي، وتقديمها لأفراد العائلة بطريقة لذيذة ومشجعة للأكل. فتقديم الأطعمة الغنية بألياف مع إضافة القليل من البقوليات لها يجعلها مصدراً جيداً للطاقة وقليلة بالسعرات الحرارية.

Ⅶعرين رشيد عدنان الزربا

أخصائية تغذية علاجية - هيئة الصحة في دبي