لمرضى القولون العصبي.. احذروا هذه الأطعمة

لطالما ارتبطت بالأذهان كلمة «دايت» بالحمية الغذائية وإنقاص الوزن، لكن حقيقة الأمر أن «الدايت» أو اتباع نظام غذائي معين، ليس إلا مجموعة من القواعد المتعلقة بالأطعمة التي نتناولها من أجل الحفاظ على صحتنا أو لعلاج بعض الأمراض وربما الوقاية منها أو حتى لإنقاص الوزن.

وهناك العديد من الأمراض التي تتطلب اتباع نظام غذائي معين للتخلص منها أو التكيف معها حرصاً على عدم تطورها للأسوأ منها السكري، نزلات البرد، القولون العصبي وغيرها.

وإليكم فيما يلي بعض الأطعمة التي يتعين على مرضى القولون العصبي الابتعاد عنها حفاظاً على صحتهم:

المعكرونة: تحتوي كافة أنواع المعكرونة التقليدية والبيتزا على كمية كبيرة من الغلوتين وهو البروتين الموجود بالقمح، والذي يفاقم أعراض القولون العصبي وفق كثير من الدراسات.

منتجات الألبان: يضاعف اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان مثل الحليب، الزبدة، الأجبان وغيرها، من فرص الإصابة بالإسهال لدى مرضى متلازمة القولون العصبي.

الأطعمة المقلية: إضافة إلى أنها غير صحية بشكل عام، تسبب الأطعمة المقلية التهاب المعدة بالنسبة لمرضى القولون العصبي مما يضاعف شعورهم بالألم.

الفاصوليا: لاحتوائها على كمية وفيرة من البروتين، فإن الفاصوليا تسبب امتلاء البطن بالغازات لدى مرضى القولون العصبي، الأمر الذي يفاقم معاناتهم. الكافيين: أثبتت الدراسات أن المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة، مشروبات الطاقة، الشاي، وغيرها تفاقم أعراض القولون العصبي بالنسبة لمن يعانون منه، فهي تعمل على تنشيط الأمعاء بشكل لافت مما يتسبب في الإسهال الشديد.

اللحوم المصنعة: تحتوي اللحوم المصنعة، والأطعمة المجمدة، والوجبات السريعة على الكثير من المواد الحافظة التي تساهم في التهاب الأمعاء خاصة لدى مرضى القولون العصبي.

المشروبات الكحولية: تسبب المشروبات الكحولية التهاباً شديداً في معظم الأعضاء الداخلية للجسم، بما في ذلك الأمعاء، الأمر الذي تتفاقم معه أعراض القولون العصبي.