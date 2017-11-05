البقدونس..كنز من الفوائد الصحية

يعتبر البقدونس أحد الأعشاب العطرية ذائعة الصيت حول العالم، خاصة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لما يضفيه من مذاق شهي ونكهة لا تقاوم للطعام، لكن هذا ليس كل شيء، فالبقدونس يعتبر كنزاً لصحتك.

فالبقدونس يحتوي على خواص علاجية لأمراض عدة، مثل أمراض القلب والكلى، والجهاز الهضمي وأمراض النساء، هذا بالإضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه غني بمضادات الأكسدة.

وتمنحك ملعقة كبيرة منه يومياً 2% من الكالسيوم والحديد المطلوبين لجسمك، 12% من فيتامين (A) وأكثر من 150% من فيتامين K و16% من فيتامين C الذي يحتاجه جسمك.

وفيما يلي 6 فوائد مذهلة للبقدونس ستجعلكم تحرصون على تناوله يومياً، حسب ما جاء في موقع «كير 2» المعني بالصحة:

تحسين الصحة العامة:

يحافظ فيتامين K والمتوفر بكثرة في البقدونس، على صحة العظام، بينما احتواؤه على فيتامين C يجعله معززاً للمناعة، هذا فضلاً عن كونه مصدراً ممتازاً للبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم ومحاربة الشيخوخة.

تفتيت حصوات الكلى

وجدت دراسة نشرت في مجلة متخصصة بمجال المسالك البولية أن تناول أوراق البقدونس وجذوره خفض عدد رواسب أكسالات الكالسيوم والتي تترسب في الكلى، كما وجد الباحثون أن تناول البقدونس ساعد في تفتيت حصى الكلى لدى الحيوانات.

مسكن لآلام المفاصل

خصائصه المضادة للالتهابات، تجعل من تناول البقدونس يومياً، مسكناً طبيعياً فعّالاً لآلام المفاصل.

علاج الأنيميا

لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد، ينصح بتناول البقدونس للمرضى الذين يعانون من فقر الدم، فملعقتان من البقدونس توفران 2% من الحديد المطلوب للجسم يومياً.

مكافحة السرطان

تشير دراسات أولية إلى وجود مركبات في البقدونس قد تمنع نمو الأورام، ووجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة أن البقدونس له خصائص مضادة للسرطان، مؤكدة أنه يكافح السرطان بـ3 طرق مختلفة: فهو يعمل مضاداً للأكسدة يدمر الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تلف الخلايا، ويحمي الحمض النووي من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان أو الأمراض الأخرى، كما أنه يمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

الوقاية من السكري

وجدت أبحاث نشرت في مجلة التغذية أن تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات الطبيعية والمعروفة باسم ميريسيتين يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 26%، ويعد البقدونس أحد أفضل مصادر الميريسيتين، حيث يحتوي على حوالي 8 ملليغرام لكل 100 غرام من البقدونس.