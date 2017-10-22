اليانسون والشاي خطران على الحامل

يوجد العديد من الأعشاب الضارة بالمرأة الحامل، ويمكن أن تسبب مضاعفات وتؤدي إلى حالات الإجهاض وفشل الحمل.

ويجب أن تفكر المرأة الحامل جيداً قبل تناول أي نوع من الطعام، وللحفاظ على صحة الأم والجنين يجب تجنب شرب بعض الأعشاب مثل اليانسون لأنه يضر بالجنين لاحتوائه على مادة تسمى الأنيتول، وهذه المادة تسبب تسمم الأعصاب المركزيّة عند الجنين، مما يؤدي إلى إصابته بالتشوهات الدماغيّة؛ لأنّ تلك الوظائف تكون غير مكتملة، وبسبب هذه التشوّهات الدماغيّة من الممكن أن يصبح الطفل أبلهاً.

كما يجب على المرأة المرضع تجنب تناول الميرمية لأنها تمنع من إدرار الحليب، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ويؤدي شرب الشاي إلى إصابة المرأة الحامل بالأرق وصعوبة النوم، وهي مشكلة قد تكون في غنىً عنها، فالمرأة الحامل تحتاج إلى الراحة والنوم لساعات أطول من قبل، حيث إنّ نموّ الجنين يكون أكثر خلال فترة نوم الأم. ويفضل استشارة الطبيب المختص قبل تناول منقوع ورق التوت للحامل، ويُفضل شرب كوب من منقوعه يومياً، ثمّ البدء بزيادة الجرعة بالتدريج للوصول إلى ثلاثة أكواب يومياً.