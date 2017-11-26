حقنة تزيل آلام الظهر حتى 3 سنوات

كشفت نتائج تجارب جديدة عن أنه يمكن لحقن الخلايا الجذعية في العمود الفقري، أن يخفف من الشعور بآلام الظهر لمدة قد تصل إلى 3 سنوات في بعض الحالات.

وقام الباحثون من الشركة المصنعة للأدوية ميسوبلاست في مدينة ملبورن بأستراليا، بحقن الخلايا الجذعية في حوالي 100 شخص يعانون من أمراض الظهر ومنها ديسك الظهر، والتي تمثل حوالي 22% من حالات آلام أسفل الظهر.

ويحدث ديسك الظهر بسبب الجفاف بين الفقرات بسبب عادات خاطئة أو الشيخوخة، مما يتسبب في تقليل قدرتها على الامتصاص، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى التهاب مؤلم.

وأظهرت نتائج التجربة أن حقن الخلايا الجذعية ساعدت حوالي نصف المشاركين في التجربة، على تخطي آلام الظهر لمدة عامين، واستمرت النتائج مع بعض المشاركين حتى 3 أعوام. وذكر الباحثون في مجلة الخلايا العصبية الألمانية أن الخلايا المتبرع بها، قد تعيد إفراغ الفقرات التي جفت عن طريق حبس المياه بين الأقراص في الظهر.

جدير بالذكر أن الدراسة التي نشرت نتائجها في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للعمود الفقري في نيو أورليانز، أشارت إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي قد أظهر أن الخلايا الجذعية قامت بإعادة بناء الأقراص التالفة أيضاً.