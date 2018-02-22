دراسة صادمة عن علاقة المشروبات الغازية بالسرطان

أظهرت دراسة جديدة أن استهلاك المشروبات الغازية بشكل يومي قد يرفع نسبة الإصابة بالسرطان، وأن البدانة غير مرتبطة بتلك العلاقة بين المشروب والمرض الخبيث.

ونشرت محطة "ناين نيوز" الأسترالية دراسة أجرتها جامعة ملبورن، التي عاينت 3 آلاف حالة، ووجدت علاقة بين تناول مشروب غازي يوميا واحتمالية الإصابة بالسرطان.

ومن المتعارف عليه هو أن المشروبات الغازية تساهم في السمنة، التي قد تؤدي بدورها للإصابة بالسرطان، ولكن هذه الدراسة وجدت أن دور المشروبات بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان غير متعلق بالسمنة.

كما أظهرت الدراسة أن المشروبات الغازية قليلة السكر، مثل كوكاكولا لايت أو بيبسي دايت، لم تظهر نفس الأعراض للإصابة بالسرطان.

وبدراسة حالات المصابين بسرطان الصدر والكبد والبروستات في فترتين بالتسعينات والألفية الجديدة، توصلت الدراسة لعلاقة مباشرة بين تناول المشروبات الغازية وهذه الأنواع من السرطان.

ورجح بروفيسور أشرف على الدراسة إلى أن يكون للتركيبة السكرية في المشروبات تأثير على الإصابة بالمرض.