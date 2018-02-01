سيجارة مع فنجان قهوة في الصباح يسببان كارثة صحية

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي في مصر، أن إحدى الدراسات البريطانية أكدت أن تأثير سيجارة واحدة هو نفس تأثير 10 سجائر مجتمعة، لأن النسبة العالية في الخطورة تكمن في السيجارة الأولى، وخاصة سيجارة الصباح، لأنها تكون على معدة خالية، ونسبة امتصاص النيكوتين والمواد الضارة أعلى، وخاصة إذا تم تناولها مع فنجان قهوة صباحية فإنهما يعملان على تسريع عملية تصلب الشرايين والإصابة بالأزمات القلبية.



وقال في تصريح لصحيفة اليوم السابع إنه من المعروف أن الأزمات القلبية، تزيد في الفترة ما بعد منتصف الليل إلى العاشرة صباحا، وهو ما يسمى الإيقاع الدوري لأزمات القلب، لأن هذه الفترة تتباطأ فيها ضربات القلب، وتزيد عمليات التجلط، وتزيد نشاط الصفائح الدموية، فتأتي السيجارة الصباحية لتجعل الشخص أكثر عرضه للإصابة بأزمات القلب، والتي قد تكون عبارة عن ذبحة صدرية أو جلطة بالشريان التاجي، أو اختلال في كهرباء القلب.



وأضاف أن العلاقة بين التدخين والإصابة بكهرباء القلب من الأشياء التي أثبتتها الدراسات الحديثة في طب القلب، حيث يكون المدخنون أكثر عرضه للإصابة بالذبذبة الأذينية، واختلال ضربات القلب البطيني، ومن ثم السكتة القلبية.

وأضاف أن الاعتقاد أن الشيشة أقل ضرراً من السجائر اعتقاد خاطئ، حيث يمثل "حجر" الشيشة الواحد حوالي 20 سيجارة تقريبا، موضحا أن الشيشة أيضا ساعدت في إعادة ظهور الدرن الرئوي، ويؤدي التدخين إلى تشوهات القلب في الأجنة، حيث إن قلوب الأجنة في السيدات الحوامل تتعرض لخطر الاصابة بثقوب القلب الخلقية.