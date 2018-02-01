مشروبات خارقة لحرق دهون الكرش بسرعة مذهلة

لحرق دهون الكرش بسرعة مذهلة والحصول على جسم رشيق يمكنك تناول المشروبات التالية فهي تساعد على سرعة التمثيل الغذائي، ويشرح الدكتور خالد يوسف استشاري التغذية طريقة تناولها وفقا لموقع "صدى البلد".

مشروب زيت السمسم وزيت الليمون

المكونات:

- ملعقة وسط من زيت السمسم الطبيعي

- ملعقتان وسط من زبدة الشيا

- ملعقة وسط من زبدة الكاكاو

- 3 نقاط من زيت الليمون الأساسي

طريقة التحضير:

- توضع زبدة الشيا وزبدة الكاكاو في وعاء على نار هادئة جداً ثم يضاف إليهما زيت السمسم وتمزج المكونات جيداً.

- يدهن المزيج على مناطق تجمع الدهون في البطن ثم تلف البطن وتترك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم تغسل المنطقة جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة أكثر من مرة على مناطق تجمع الدهون، وستكون النتيجة مذهلة.

مشروب بذور الكمون والمريمارية

المكونات

ملعقة من بذور الكمون

ملعقتان من عصير الليمون

ملعقة من المريمارية

كوب من الماء

طريقة تطبيق وتناول المشروب..

تغلى كافة المكونات لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتترك جانبا حوالي ساعة ثم تشرب كوبا إلى كوبين منها على مدار اليوم.

مشروب الفجل والقرفة

المكونات

125 جراما من الفجل

3 حبات من الليمون الحامض العضوي

4 ملاعق صغيرة من العسل

ملعقتان صغيرتان من القرفة

قطعة من الزنجبيل

طريقة التحضير:

يطحن الفجل مع الزنجبيل والليمون ثم يضاف العسل والقرفة على المزيج وتخلط المكونات جيدًا.

يوضع الخليط في وعاء زجاجي مغلق في الثلاجة ويتناول ملعقة صغيرة من الخليط مرتين في اليوم مع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أسابيع ثم تتبعه ذلك فترة استراحة لمدة أسبوع قبل تكرار هذه العملية للحصول على النتائج السليمة.