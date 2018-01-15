فوائد مذهلة ستجنيها من شرب الماء الدافئ يومياً

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يعد الماء أحد أهم عناصر الحياة بالنسبة للإنسان حيث يتعين على الشخص تناول ما بين 7 أو 8 أكواب يومياً لحصول جسمه على ما يكفيه من الماء، كما أن له فوائد كثيرة لا تحصى.

لكن الماء الدافئ وفقاً لـ "العربية نت"، يعد علاجاً صحياً وطبيعياً للكثير من الأمراض والأعراض إذا حرص الشخص على تناوله بشكل يومي، وإليكم 10 فوائد مذهلة ستجنيها أجسادنا إذا حرصنا على شرب الماء الدافئ.

فالماء الدافئ أو الساخن يهدئ الجيوب الأنفية لأن البخار المنبعث منه يخفف انسداد الجيوب والصداع المصاحب لها، كما أن شربه يمنع تراكم المخاط، ويحسن شرب الماء الدافئ من أداء الجهاز الهضمي، حيث إن مروره من خلال المعدة والأمعاء يجعل الجهاز رطباً وأكثر قدرة على التخلص من الفضلات.

ويهدئ الماء الدافئ أيضاً الجهاز العصبي ويعطي شعوراً أقل بالألم لمن يعاني من التهاب المفاصل، كما يعالج الإمساك من خلال مساعدة الأمعاء في الانقباض والتخلص من الفضلات، كما يساعد تناول كوب منه مع بضع قطرات من الليمون يومياً في حرق المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي إنقاص الوزن.

الماء الدافئ له فائدة كبيرة في تنقية الجسم من السموم حيث ينشط الغدد الصماء ويجعل الجسم يفرز العرق بشكل سليم، وهو أيضاً مسكن طبيعي للآلام لأنه يسمح للعضلات بالاسترخاء، كما أن شرب كوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش يساعد على النوم بشكل أسرع.

ومن فوائده أيضاً تخفيف مستويات الإجهاد بالجسم إذا كنت تعاني من ضغوط العمل والحياة، وترطيب الجسم إذا شربته طوال اليوم والوقاية من مشاكل الجفاف ومنع الغثيان والصداع وزيادة معدل ضربات القلب.

 

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