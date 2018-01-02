أضرار لا تتوقعها جراء تناول الأطفال للوجبات السريعة

أظهرت دراسة بريطانية أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة من المطاعم مرة في الأسبوع أو أكثر يعانون من تراكم الدهون على الكلى وتزيد عوامل الخطر لديهم للإصابة بأمراض القلب.

وكتب الباحثون في دورية أمراض الطفولة أن الدراسة التي شملت أطفالا في التاسعة والعاشرة من عمرهم أظهرت أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة عادة ما يستهلكون سعرات حرارية أكثر وفيتامينات أقل من أقرانهم الذين لا يترددون على مثل هذه المطاعم إلا نادرا أو لا يتردون عليها على الإطلاق.

وقال أنجيلا دونين المعدة الرئيسية للدراسة لرويترز هيث في رسالة بالبريد الالكتروني "الاستهلاك المتكرر للوجبات السريعة قد يزيد مخاطر تعرض الأطفال في المستقبل لأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية بسبب زيادة الكوليسترول ال.دي.ال ودهون الجسم".

وقالت دونين وهي باحثة في جامعة سان جورج بلندن "مطاعم الوجبات السريعة تتزايد وكذلك الاستهلاك فأكثر من نصف المراهقين يتردد أنهم يتناولون هذه الوجبات مرتين على الأقل في الأسبوع".

وأضافت أن خطر الوجبات السريعة على البالغين يتمثل في السمنة وأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية لكن لا يُعرف الكثير عن الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الوجبات على صحة الأطفال.

وتابعت "لذلك كنا نريد أن ندرس كم ما يأكله الأطفال من الوجبات السريعة وما إذا كان له تأثير على صحتهم".

قام الباحثون بتحليل بيانات من دراسة صحة الأطفال وأمراض القلب في انجلترا تبحث في الإصابة بأمراض القلب والسكري في سن ما قبل المراهقة. وتشمل الدراسة نحو ألفي طفل في التاسعة والعاشرة من أعمارهم من 85 مدرسة ابتدائية في ثلاث مدن هي لندن وبرمنجهام وليستر.

وأجاب الأطفال عن أسئلة عن طعامهم المعتاد بما في ذلك ترددهم على مطاعم الوجبات السريعة. ولم تدرج الأطعمة التي تشترى من متاجر البقالة في حساب السعرات الحرارية. وقدمت صور الأطعمة المعتادة لمساعدة الأطفال على تذكر كميات الوجبات.

وقال نحو ربع الأطفال المشاركين إنهم نادرا ما يتناولون الوجبات السريعة أو لا يتناولونها على الإطلاق وقال نحو نصفهم إنهم يأكلون الوجبات السريعة أقل من مرة في الأسبوع وقال أكثر قليلا من الربع إنهم يأكلون الوجبات السريعة مرة على الأقل في الأسبوع.

والصبية أكثر ترددا على مطاعم الوجبات السريعة من الفتيات ومن الأطفال من مستويات اجتماعية أدنى.

واستخدم فريق البحث إجابات الأطفال هذه في حساب السعرات الحرارية وما يتلقونه من العناصر الغذائية. وكان من بين المترددين كثيرا على مطاعم الوجبات السريعة من يتناولون أطعمة أكثر غنى بالسعرات الحرارية والدهون في حين كان استهلاكهم من البروتين والمواد النشوية أقل وكذلك ما يتناولونه من فيتامين سي والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك بالمقارنة بالأطفال الذين لا يتناولون الوجبات السريعة.

وقاس الباحثون كذلك أطوال الأطفال وأوزانهم ودوران الخصر وسمك الجلد ونسبة الدهون في الجسم. وقاسوا ضغط الدم وأخذوا عينات دم لقياس مستويات الكوليسترول.

ولم يرصدوا اختلافا في ضغط الدم أو استخدام أجسام الأطفال للإنسولين استنادا إلى عدد مرات ارتيادهم لمطاعم الوجبات السريعة. لكن سمك الجلد ونسبة الدهون في الجسم والكوليسترول السيء من نوع ال.دي.ال كانت كلها تميل للارتفاع لدى مستهلكي الوجبات السريعة.

وقالت دونين "الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة بكميات أكبر لديهم نسب أعلى من الكوليسترول الإجمالي ومن الكوليسترول ال.دي.ال (وكلاهما من عوامل زيادة مخاطر أمراض القلب) ونسب أعلى من الدهون في الجسم".