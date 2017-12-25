عجائب سمّ النحل العلاجية

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أثمرت نتائج أبحاث العلماء الروس على سم النحل عن كشف فعالية هذه المادة في علاج واحد من أكثر الأمراض خطورة على الإنسان.

فقد أعلن علماء الأحياء من جامعة نيجني نوفغورود الحكومية الروسية، في المؤتمر الدولي لتربية النحل في اسطنبول، عن اكتشافهم خصائص مضادة للسرطان في سم النحل، وصنّعوا منه عقارا يوقف نمو أنواع معينة من الأورام الخبيثة.

وقالت عالمة الأحياء من معهد البيولوجيا والطب الحيوي آنّا ديروغينا: "نجري الآن تجارب على هذا العقار، الذي يحتوي على (Chitosan) وجزيئات ذهب نانوية وسمّ النحل. وقد صنع هذا المركب زملاؤنا من كلية الكيمياء، وجربناه على الجرذان لعدة سنوات فأثبت فعاليته في إيقاف نمو الأمراض السرطانية، لكننا نحتاج لمزيد من الوقت للتأكد النهائي من فعالية هذا العقار آملين أن يساعد في شفاء مرضى الأورام الخبيثة في القريب العاجل".

يذكر أن علماء البيولوجيا والكيميائيين الروس عملوا لعدة سنوات للعثور على هذه المادة في سم النحل العادي المنتج للعسل، وتصنيع نظير صناعي لها. ووجدوا على سبيل المثال أن إنزيم "Melittin" يمتلك نفس الخصائص التي وجدوها في (توكسين) سم النحل.

كما اكتشف العلماء في الآونة الأخيرة أن هذه المادة يمكنها اختراق الميتوكوندريا في الخلايا السرطانية (محطة الطاقة لجميع الكائنات الحية)، وتشجعها على تطوير إشارة خاصة تجعل السرطان يدمر نفسه ذاتيا. وهذا ما يبطئ بشكل كبير نمو الورم ويطيل عمر المريض.

وأضافت ديروغينا أن مكونات سم النحل تساعد أيضا على شفاء مرضى السكري من الدرجة الثانية وكثير من الالتهابات الأخرى، كما يمكن استخدامه كطريقة سريعة لرفع الجاهزية البدنية للرياضيين.
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