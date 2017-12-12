ماذا يعني "ترجيع" الحليب عند الرضع؟

قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال إن ترجيع الحليب لا يدعو للقلق غالباً، موضحاً أنه يحدث بسبب عدم قيام العضلة الموجودة في نهاية المريء بوظيفتها على أكمل وجه بعد.

وأضاف الطبيب الألماني أنه في حالات استثنائية يصل الحليب إلى الشعب الهوائية، مما قد يؤدي إلى استجابات التهابية بشكل متكرر، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال السعال المستمر. وتستلزم هذه الحالة استشارة الطبيب.

وينطبق الأمر ذاته عند ملاحظة عدم زيادة وزن الطفل، إذ يدل ذلك على أن الجسم لا يمتص الحليب جيداً، ولا يحصل على العناصر المغذية، التي تساعد الرضيع على النمو.