إذا شعرت بهذه الأعراض.. فأنت مصاب بهذا المرض الخطير

يعتبر الحديد واحداً من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم، من أجل تعزيز أداء الأعضاء المختلفة، وضمان تأدية مهامها على أكمل وجه.

فالحديد مهم جداً لإنتاج الهيموغلوبين الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين من الرئة وتوصيله إلى باقي أعضاء الجسم. فحوالي 70% من الحديد الذي نستهلكه يذهب لهذا الغرض.

لذا يتعرض الجسم لكثير من المشكلات الصحية إذا حدث نقص في مستوى الحديد، وهو ما يطلق عليه "أنيميا".

ما الذي يسبب نقص الحديد؟

عادة ما تعاني السيدات من نقص الحديد أكثر من الرجال، بسبب ما يفقدنه من دم خلال الدورة الشهرية. ومن مسببات نقص الحديد أيضاً المشاكل المعوية التي تتطور لقرحات بالمعدة.

وبحسب ما ورد في موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، هناك عدة أعراض قد تظهر على الشخص، وقد يتعامل معها على أنها أعراض عادية، إلا أنها قد تكون مؤشراً يدل على إصابة الشخص بنقص الحديد، ومنها:

1) الشعور بالتعب والإرهاق

كما أسلفنا، فإن نقص الحديد يعني أن الجسم لا ينتج الهيموغلوبين المطلوب حتى تؤدي خلايا الدم الحمراء وظيفتها في نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة، وبالتالي فإن الشعور بالإرهاق والتعب، حتى في ساعات الصباح الباكر يكون نتيجة طبيعية لعدم حصول أعضاء الجسم على الأكسجين الكافي.

2) أظافر باهتة وهشة

من أكثر المؤشرات التي تدل على نقص الحديد بالجسم هي الأظافر باهتة اللون، وذلك نتيجة لنقص الهيموغلوبين. كما أن بهتان اللون يطال أيضاً الوجه واللسان. كما تكون الأظافر هشة وضعيفة ويسهل تكسرها.

3) صفار أو بياض بالجفن الأسفل

الطبيعي أن يكون لون الجفن الأسفل من الداخل أما أحمر أو ورديا، لكن عند الشخص الذي يعاني من نقص الحديد، يميل اللون إلى الصفار أو البياض، نظراً لقلة تدفق الدم في هذه المنطقة.

4) صعوبة التنفس بعد أي مجهود

نقص الحديد بالجسم يؤدي إلى شعور الشخص بصعوبة في التنفس بعد أداء أي مجهود، ولو بسيطاً، مثل ارتداء الملابس، أو أي مجهود بسيط.

5) صداع دائم وشعور بالدوار

الإصابة بالصداع الدائم والشعور بالدوار ليسا من الأعراض الشائعة لنقص الحديد بالجسم، إلا أنها قد تصيب بعض الأشخاص بالتزامن مع الأعراض الأخرى لنقص الحديد.

6) عدم انتظام ضربات القلب

حين تعاني خلايا الدم الحمراء من نقص الهيموغلوبين، فإن ذلك يتسبب بنقص الأكسجين في باقي أعضاء الجسم، مما يضع عبئاً أكبر على عضلة القلب لزيادة ضخ الدم، مما يتسبب في الضربات غير المنتظمة للقلب.

7) جفاف الجلد وتساقط الشعر

بطبيعة الحال، حين يعاني الجسم من نقص الأكسجين، فإنه سيمنع الأكسجين عن بعض الأماكن مثل الجلد والشعر، فسرعان من يصاب الشخص الذي يعاني من نقص الحديد بجفاف في الجلد وتساقط للشعر.

8) أطراف باردة

نظراً لضعف ضخ الدم في الجسم، فإن الشخص المصاب بنقص الحديد عادة ما يعاني من برودة في الأطراف (اليدين والقدمين).

9) احمرار اللسان وفقدان الاستطعام

نقص الحديد الشديد قد يتسبب في أن يفقد اللسان براعم التذوق، ويصبح أملس وأحمر اللون، إضافة إلى الشعور بالألم.

10) جروح وتقرحات بزوايا الفم

ظهور تقرحات وجروح بزوايا الفم هي من الأعراض الشائعة لنقص الحديد الحاد والمتوسط. تلك التقرحات تتسبب بآلام عند الكلام والضحك وتناول الطعام.

11) "تنميل" بالأرجل

يحدث "التنميل" في القدم نظراً للخلل الحادث في وصول الأكسجين لكل أعضاء الجسم، مما يتسبب في حالة من الضيق.

12) التعرض للعدوى

كما أسلفنا في بداية المقال، فإن الحديد من العناصر الهامة لتمكين أعضاء الجسم من أداء وظائفها على أكمل وجه، خاصة الإنزيمات والهرمونات. لذا فمن يعاني من نقص الحديد، يكون في العادة عرضة للإصابة بالعدوى المختلفة، نظراً لضعف الجهاز المناعي بالجسم.