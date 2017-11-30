احذر غسيل الأسنان في هذا التوقيت يصيبها بالتسوس

ربما لا تتخيل أن عادة صحية مثل غسيل الأسنان ربما تكون وراء الإصابة بالتسوس، ولكن الأطباء كشفوا عن أن توقيت تنظيف الأسنان قد يشكل ضررا كبيرا وقد يؤدي إلى تسوسها.

ونقلت المصري اليوم عن موقع «ستيب تو هيلث» أن غسيل الأسنان قبل الأكل مباشرة أو بعده مباشرةً، يتسبب في إزالة الطبقة السطحية التي تحمي الأسنان من تسرب الأحماض الموجودة في الأطعمة المختلفة حتى الخضروات والفاكهة، والتي قد تتوغل إلى مينا الأسنان وتضعفها، مما يجعلها أكثر عرضة للتسوس.

ومن هنا فإن غسيل الأسنان في الصباح قبل الإفطار يضر بأسنانك وليس العكس، بينما أكد الأطباء، حسب الموقع، أنه يجب عدم غسيل الأسنان قبل أو بعد الأكل بساعة على الأقل، ويمكن الاكتفاء هنا بالمضمضة بالماء فقط، أما إذا كنت لا تتناول الإفطار أو كوبا من الشاي أو القهوة مبكراً فيمكنك غسيل أسنانك كما تشاء بشرط أن أول طعام تتناوله يكون بعد ساعة على الأقل.