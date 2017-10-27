هذه الأطعمة.. تسبب لك الكوابيس المرعبة

إذا كنت ممن يعانون الكوابيس المرعبة أثناء النوم، فإن من بين الأسباب المرجحة لذلك الإزعاج الليلي، تناول بعض الأطعمة.

وبحسب ما نقل موقع "بولد سكاي" فإن للأكل تأثيرا كبيرا على النوم، ولذلك يستحب الابتعاد عن أطعمة محددة قبل الخلود إلى النوم.

وينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن "الآيس كريم" بالنظر إلى عمله على تحفيز نشاط الدماغ، وحين يكثر النشاط في الدماغ فإن هناك احتمالا كبيرا لرؤية كابوس.

ويفضل أيضا الابتعاد عن منتجات الألبان مثل الجبن بسبب ما تحتوي عليه من "الأحماض الأميبية المتبلرة"، كما أن نبات "الكرفس" يحفز التبول ويؤدي أيضا إلى إزعاج النائم.

وقد تسبب الصلصة الحمراء كوابيس للنائم بسبب تحفيزها لنظام التمثيل الغذائي في الجسم وزيادتها لنشاط الدماغ.

ويوصي الخبراء بالابتعاد عن شرب الكحول، إضافة إلى الحلوى، إذ أظهرت دراسات طبية أن 31 في المئة من الكوابيس تنجم عن الحلويات.

وحتى يقطع من يرغب في نوم هادئ الطريق على الكوابيس، يجدر به أن يتفادى أكل "البيتزا" قبل النوم فضلا عن رقائق البطاطا "التشيبس"، والكولا، والقهوة، والثوم.