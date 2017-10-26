ريجيم الماء .. الحل الأمثل لإنقاص وزنك خلال أسبوع

كشف عدد من أخصائيي الحمية والتغذية، عن إدراج "ريجيم الماء" في أنظمة الحمية الغذائية لتخفيف الوزن.

وأوضح تقرير نشره موقع "ديلي ميديكال"، أن ريجيم الماء يعمل على حرق الدهون من خلال شرب كميات كبيرة من الماء بمعدل أربعة أكواب يومياً، وتزيد الكمية مع الأيام بشكل تدريجي، وهو يعطي شعورا بالشبع من خلال امتلاء المعدة بالماء.

وأشار التقرير إلى أن هناك نوعين من ريجيم الماء، الأول نوع ماء فقط وعصائر، والنوع الآخر يحتوي على وجبات.

وأكد التقرير أن الماء يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وقدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية، وطرد السموم خارج الجسم، ومنع حدوث تشنج العضلات، وتقليل الشهية تّجاه الطعام.

ولفت التقرير إلى أن برنامج ريجيم الماء لمدة أسبوع يأتي على الشكل التالي:

اليوم الأول: كوب واحد من الماء الدافئ لحظة الاستيقاظ من النوم + عصير البطيخ أو الكرفس، في هذا اليوم اشرب أربعة أنواع من العصائر كل 3 ساعات.

اليوم الثاني: شرب كوبين من الماء الدافئ قبل تناول الغداء+ شريحة سمك مشوي (أو أي طعام بارد)+ طبق سلطة خضار على البخار وطبق صغير من الأرز + طبق من سلطة الفواكه

اليوم الثالث: نفس اليوم الثاني ولكن مع بدء إضافة النشويات والبطاطس المطبوخة.

اليوم الرابع: طبق من الفواكه + طبق من الخضار المسلوق.

اليوم الخامس والسادس والسابع: نظام غذائي عادي إلى جانب المحافظة على تناول الخضراوات والفواكه.

وبين التقرير أن أفضل كمية من المياه لهذا النظام الغذائي هي من 9:8 أكواب، ويتم تناولها قبل الوجبة بعشرين دقيقة، لافتا إلى أن فعاليته قادرة على إنقاص 5 كيلو جرامات من الدهون المتراكمة في الجسم خلال أسبوع.

وحذر التقرير البعض من اتباع ريجيم الماء، إن كان ممن يعانون أمراضا يصعب عليهم التخلص من الكمية الزائدة للماء كمرضى السكري، أو أمراض القلب وتليف الكبد.