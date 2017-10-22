اخسر وزنك الزائد في محيط الخصر .. بهذا الفطور

كشفت دراسة حديثة أن تناول فطر عش الغراب المشروم صباحاً يساعد على خسارة الوزن الزائد في محيط الخصر.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة مينيسوتا إلى أن تناول فطر عيش الغراب، يؤدي إلى شعور الأشخاص بالشبع، حتى بعد وجبة الإفطار التي تحتوي على لحوم، ما يؤدي إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية.

وفي سياق آخر، أجريت دراسة في وقت سابق هذا العام تشير إلى أهمية الفطريات في مكافحة الخرف، وفقاً لما نقله صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال البروفسور جوان سلافين إن فطر عيش الغراب قد يساعد على الشبع أكثر من اللحوم، على الرغم من أن نسبة البروتين في الفطر واللحوم لم تتم دراستها بعد.

ولفتت الدراسة إلى أن فطر عش الغراب له فوائد غذائية مشبعة في عدد من الوجبات.