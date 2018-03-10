المر يفتتح معرض «المستشرقون الجدد» في دبي

افتتح معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، معرض لوحات «المستشرقون الجدد»، مساء أول من أمس في غاليري «بيات»، بمركز وافي في دبي، بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني وعبدالرزاق العبدالله رئيس ادارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الاسلامي ، بحضور نخبة من الرسامين والفنانين التشكيليين العالميين، ورجال أعمال، والتشكيليين الشباب في الإمارات، ومتذوقين للفن للاستمتاع بمشاهدة أعمال تضج بالحضور البصري لفنانين كبار من مختلف أنحاء العالم.

عمل فني يجسد التراث الإماراتي في بناء الحصون ورحلات الصيد والغوص | من المصدر

مناظر تراثية

وقد استوحت الأعمال المعروضة مناظر وجماليات الطبيعة والعمران التي تزخر بها دولة الإمارات، وعكست من خلالها التراث الإماراتي العريق بأعمال إبداعية استلهمت الأحياء القديمة في دبي ومختلف إمارات الدولة.

لوحة لأحد المستشرقين في المعرض تبرز البيئة الصحراوية | من المصدر

مدارس متنوعة

وتنوعت الأعمال الفنية التي قدمت من خلال المعرض، بحيث عكست تعدد الخلفيات والمدارس الإبداعية للفنانين المشاركين وهم: وديفيد باسكيه جيني كروكسفورد وجون هاريس وجون بارتلت ولوي جانسن فان فورن، ولينيت تن كرودن، ونكل باشل، وسبنسر تارت، وتريفور وا من بريطانيا، وفارامارز مشهد مختاربور من إيران، دانييل ويجيرا من فرنسا ومارتن غيسين من ألمانيا، والكسندر كرسويل وبن هوبارد من أميركا، والذين قدموا لوحات تعددت فيها المواد المستخدمة مثل ألوان الزيت والماء، وتناول جميعها البيئة الإماراتية خاصة في العمران والطبيعة، مستوحين الجبال والصحارى والبحر، كذلك كانت هنالك أعمال استوحت الأحياء القديمة في دبي ومختلف إمارات الدولة، وعكس الفنانون الجماليات الإماراتية وفق منظور بصري بديع، وجد استحساناً كبيراً من الحضور والفنانين المحليين.