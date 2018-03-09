كمبوديا وحدائقها الغنّاء

تمتاز كمبوديا بحدائقها الاستوائية ذات الطبيعة الساحرة والمترفة وخاصة في بلدة سيم ريب، حيث تحتوي الفنادق السياحية الساحرة فيها على مطاعم في الهواء الطلق تقدم المأكولات عالية الجودة.





تعليم بطريقة مبتكرة

بعض المدارس الأوروبية تستخدم أحدث الأساليب في تعليم الأطفال بطريقة لا تجعلهم يشعرون بالملل إطلاقاً، حيث يتم استخدام الحاسوب وتقنيات الأجهزة اللوحية والهاتف الذكي بصورة إيجابية.

برج كوندو يغرق ويتمايل ويزداد ثمنه

على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن برج كوندو (الألفية) المائل في سان فرانسيسكو غرق في الأرض 17 بوصة حتى الآن ومال 14 بوصة، إلا أن جماله وموقعه الاستراتيجي يدفعان برجال الأعمال لشراء شققه بمبالغ خيالية.