ديوان «زايد» لوحات إبداعية خطها فارس العرب

تستضيف الحلقة العاشرة من برنامج «عام زايد» والتي ستبث بعد ظهر غد الجمعة على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، الشاعر والباحث الدكتور عارف الشيخ، في حلقة خاصة ومميزة بمناسبة صدور ديوان «زايد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، احتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويصف الدكتور عارف الشيخ أشعار سموه بلوحات فنية إبداعية مميزة خطها «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ديوان زايد، فأبدع فيها أيما إبداع وتفنن في الكتابة فيها عن الزعيم القائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحس مرهف وفكر عبقري، فجاءت القصائد بديعة لها صداها وإيقاعها في ضمير ووجدان كل من يقرؤها أو يسمعها.

ويتحدث الضيف، الحاصل على دكتوراه في الدراسات الإسلامية عام 1997م، وعلى جائزة الشخصية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016، عن شكل الكتاب والغلاف الذي حمل بيتاً معبراً استهله بالقول: «لم يكن زايد فينا واحداً/ بل هو الأمة حين النوب».

كما يتناول الدكتور عارف الشيخ مقدمة «ديوان زايد»، حيث تحدث سموه في المقدمة عن تضمين الديوان 87 قصيدة، في الوقت الذي استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فارس العرب، الديوان الجديد بقصيدة (عام زايد) وهي أحدث قصيدة لسموه عن فقيد الأمة الشيخ زايد، رحمه الله، كما تحدث عن (قصيدة ترحيب) وعن (الشعب والقايد)، وعن القصائد المجاراة التي دارت بين الشيخ زايد، رحمه الله، والشيخ محمد بن راشد.

تجدر الإشارة أخيراً، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد نشر أخيراً مقطع فيديو للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يوم 5 مارس، حيث كتب في تغريدة عن ديوان زايد قائلاً: (87 قصيدة في زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد).

نهضة الدولة

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تُبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية، كمثال لأحد أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.