سلسلة «100 لون» على امتداد 1000 متر وسط دبي

تقدّم «إعمار للفنون» التركيب الفني المذهل «100 لون» الذي يمتد بطول كيلومتر كامل على «بوليفارد محمد بن راشد»، وهو من إبداع المهندسة المعمارية الفرنسية إيمانويل مورو التي صممته قبل عشر سنوات، وتم عرضه وسط اهتمام واستحسان ذواقة الفن في مختلف أنحاء العالم، حيث قدم لهم فرصة اختبار أسلوب تعبيري فني مبتكر في قلب البيئات العمرانية الحديثة.

استكشاف

ويعتبر إطلاق «100 لون» في دبي الأكبر من نوعه، حيث دعت «إعمار للفنون» إيمانويل مورو إلى توظيف مختلف العناصر المساحية لوسط مدينة دبي لتقديم تجربة غامرة تنسجم مع محيطها الحافل بالمعالم العمرانية والحضرية وفي مقدمتها «برج خليفة» و«دبي مول» و«دبي أوبرا» و«نافورة دبي». ويمتد العمل من فندق «العنوان وسط المدينة» ليعبر البوليفارد مما يتيح لأعداد أكبر من الناس فرصة استكشاف هذا التشكيل الفني البديع.

ويؤطر «100 لون» قلب «وسط مدينة دبي» بـ 300 بوابة تجسد مختلف الأطياف اللونية. وتضمّن تنفيذ العمل صبغ أكثر من 10 آلاف قطعة قماش يدوياً، تتناغم في ألوانها وتتكامل في ترتيبها لتنضح بروح إيجابية تثري الطابع المميز لوسط مدينة دبي.

ويهدف تركيب «100 لون» إلى تحفيز ردود الأفعال العاطفية للمشاهد، حيث انبثق هذا العمل من التجربة الشخصية لمورو التي تتذكر كيف زارت اليابان لأول مرة عام 1995 لتجد نفسها في قلب بحر من الألوان التي تغمر شوارع طوكيو، وهو ما شجعها على الانتقال للعيش فيها.

وأطلقت إيمانويل مورو سلسلة «100 لون» عام 2013. وبالنسبة لنسخة دبي، تتطلع الفنانة لأن يكون المشروع بمثابة دعوة للناس للتفاعل مع الألوان ولمسها وتذوقها بجميع حواسهم، وتحفيز إدراكهم لمحيطهم وما يختزنه من أشكال وألوان.