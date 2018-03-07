لبنى القاسمي: «أم الإمارات» نموذج ساطع لكل الأمهات

شهدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، حفل إطلاق كتاب «الأمهات والبنات: الاحتفال بنجاح جيلين في الإمارات»، الذي أقيم مساء أمس في منتجع بلغاري بدبي. ويعرض هذا الكتاب، الذي يعد الأول من نوعه وواكب صدوره «عام العطاء»، مجموعة من القصص الملهِمة المتعلقة بتجارب ست وثلاثين امرأة ناجحة تجمع بينهن رابطة الأمومة الثمينة. وأطلقت فكرة الكتاب حكمت الحاج كيتوب وإعداده ونشره مشاركة مع رشمي كوماري.

وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي كانت المتحدثة وضيفة الشرف في كلمة بالحفل: إننا نحيي مشاعر السعادة والقيم العائلية والنجاحات التي نشهدها من خلال أعين الأمهات والبنات اللائي قضين جيلين في الإمارات.

واستشهدت بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما أشار إلى المرأة باعتبارها ذخراً لشعبه وبلاده، وأن النساء هن الأغلى فهن صانعات الأبطال والرجال.

وقالت معالي الشيخة لبنى : إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، نموذج ساطع يُحتذَى لجميع الأمهات في كل مكان، بدعمها المستمر لجميع بناتها الإماراتيات. وقالت: إن تشجيع الشيخة فاطمة لبنات بلادي أمر جدير بالثناء والملاحظة، وهي تؤمن بقدرات الإماراتيات المنخرطات في القوة العاملة جنباً إلى جنب مع أشقائهن الرجال، ثم العودة إلى المنزل لتنشئة الجيل القادم.

وتابعت معاليها: إننا إذ نكرم الأمهات في جميع صفحات هذا الكتاب، فإنما نكرم جميع النساء في جميع أنحاء العالم، وهذا الكتاب هو تكريم لهن.. للأمهات العربيات على أرض الإمارات.

وأعربت الشيخة لبنى القاسمي عن إعجابها بالكلمات الترحيبية التي استهلت الكتاب لقرينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، والتي قدمت من خلالها صورة مثالية للمرأة العربية زوجة وأماً، حيث قالت في تصديرها للكتاب: «في كل يوم هنا بالإمارات، أشعر بالتأثر الشديد حين ألاحظ الرابطة الخاصة جداً بين الأمهات من جهات الأرض الأربع اللواتي يسمين الإمارات وطنهن، والثريا التي تضيء حياتهن».

ويعد الكتاب، الذي لم يتوخَّ أهدافاً تجارية أبداً وصدر مواكباً تسمية سنة 2017 بعام الخير «هدية للأمة». إنه أسلوب للتعبير عن التقدير لحكام الإمارات لرؤيتهم الحكيمة وقيادتهم الرشيدة، التي ألهمت مواطنيها بالسعي إليها من جميع أنحاء المعمورة طلباً للعيش وتحقيق الأحلام في كنفها.

من جهتها، استهلت حكمت الحاج الكيتوب، الكتاب بالقول: بوصفها أماً تسعى إلى الخير، يسعدني ويشرفني أن تكتب سمو الأميرة هيا بنت الحسين مقدمة الكتاب. فهي تذكرنا باستمرار بأننا، كنساء وأمهات، نضع النموذج ونمهد الطريق ليس لأطفالنا فحسب، بل للجيل القادم في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: ويسعدنا ويشرفنا أيضاً أن تكون معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ضيفة الشرف لاحتفالنا اليوم بإصدار الكتاب. وقد كان خطابها الرئيسي مصدر إلهام لنا جميعاً.

وقالت: لقد برهنت معاليها على أنها قدوة لجميع النساء في دولة الإمارات، فهي أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في الدولة وأول إماراتية تحصل على جائزة «المواطن العالمي» في القطاع الحكومي التي تمنحها «مبادرة كلينتون العالمية»، لتصبح بذلك أول إماراتية تحظى بهذا التكريم، كما منحتها مجلة «فوربس» المرتبة 36 بين النساء الأكثر قوة في العالم. ويسرد الكتاب مجموعة رائعة تتألف من 36 قصة تسلط الضوء على تجارب حياة رائدات وطبيبات وعضوات في مجلس الأمة الاتحادي، ومصممات ومخرجات أفلام وفنانات.

ولكل واحدة منهن قصتها الفريدة التي ترويها، وتسعى جاهدة للتغلب على التحديات التي واجهتها وتحقيق أحلامها، وفي نفس الوقت تنظم الحياة الأسرية وتفي بالتزاماتها.

كما أن كل قصة تفيض بإظهار القوة، والتسامح، والاحترام، والالتزام، والعمل الشاق والحب غير المشروط؛ والتذكير بأنه عندما يتم الالتزام بقيم الأسرة القوية، يمكن تحقيق أشياء عظيمة ونيل الكثير من السعادة. وقالت حكمت إن الكتاب مشروع غير ربحي ومن غير راع إنه رسالة لنقول للعالم إن الإمارات صنعت هذه النساء بغض النظر عن مكان ولادتهن ولكن بمجرد أنهن عشن بظل هذه الدولة فالنجاح لا بد منه ما دام قادتنا داعمين ولا يرضون إلا بالمركز الأول. فيما صمم الغلاف الأمامي للكتاب الفنان الإماراتي الشهير مطر بن لاحج.

شكراً للإمارات

الكتاب عبارة عن مبادرة بمناسبة عام الخير لقول شكراً للإمارات وللقادة لاسيما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله لدعمه للمرأة بشكل عام وذلك بسرد قصص نجاحات نساء عشن وأقمن بالإمارات من أكثر من عشرين سنة.