انطلاق «دبي كانْفَس» بأعمال مميزة وفعاليات منوّعة

انطلقت أمس الدورة الرابعة من مهرجان «دبي كانْفَس» للرسم ثلاثي الأبعاد، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «مِراس» في «لا مير» بمنطقة الجميرا 1، وتمتد حتى السابع من الشهر الجاري بمشاركة نخبة من أهم وأشهر الفنانين العالميين وبأجندة فعاليات منوّعة تم تصميمها بأسلوب يواكب روح المهرجان ويسهم في تحقيق أهدافه.

تجربة فريدة

وتشمل فعاليات هذه الدورة عروضاً مميزة للرسم المجسّم على الرمال، وورش العمل الفنية المتخصصة، والعروض الموسيقية والترفيهية المباشرة، بهدف خلق أجواء كرنفالية تقدم للجمهور تجربة فريدة للاستمتاع بالفن ضمن أجواء عائلية بلمحة ترفيهية تمنح السعادة لكافة أفراد الأسرة وهو الأسلوب غير التقليدي الذي يسعى «دبي كانْفَس» إلى نشر ثقافة الإبداع من خلاله عبر التعريف بفنون تعتمد على الإبهار البصري بأفكار مبتكرة تمزج بين الواقع والخيال.

تشكيل من الفخار

وعن الدورة الحالية للمهرجان، قالت عائشة بن كلّي، مدير مشروع «دبي كانْفَس»: عقب قرابة العام من الإعداد والتجهيز، يسعدنا أن نقدم مجموعة من الأعمال المبدعة من مختلف أنحاء العالم التي تعبر عن مدارس مختلفة من الفن الحديث، وتتنوع في تنفيذها الأدوات لتخلق مجتمعة في مكان واحد حالة إبداعية فريدة نريد من خلالها التعبير عن رسالة مؤداها أن دبي مدينة حاضنة للإبداع الذي يمثل جسراً من جسور التواصل بين الشعوب وأداة مهمة من أدوات تحقيق التقارب والتفاهم بين الثقافات. وأضافت: حرصنا في إعداد أجندة هذا العام أن تتضمن إلى جانب عرض الأعمال الفنية المشاركة مجموعة من الفعاليات التي تخدم في تحقيق أهداف المهرجان خاصة في جانبها التثقيفي، حيث مع سعينا لإتاحة الفرصة لزوار المهرجان للتعرف على أصول تلك الفنون ونشأتها وتطورها والأدوات المستخدمة فيها وأساليب تنفيذها، لرفع مستوى المردود الإيجابي للحدث الذي يتجاوز مجرد الاستمتاع بمشاهدة الأعمال الفنية التي يضمها للخروج بتصورات أشمل عن فكرة الإبداع.

عائشة بن كلي: دبي حاضنة للإبداع الذي يمثل جسر التواصل بين الشعوب

وأوضحت بن كلّي أن الفعاليات تتناسب مع كافة الأعمار وتتضمن باقة متنوعة من ورش العمل التي تغطي فنون الرسم المختلفة والنحت والأشغال الفنية اليدوية يقدمها مجموعة الفنانين العالميين والإماراتيين المشاركين في المهرجان وكذلك مجموعة من المراكز الفنية المتخصصة.

وقالت سالي يعقوب، الرئيس التنفيذي للمراكز في مِراس: «تحرص «مِراس» من خلال شراكتها مع «براند دبي» على توفير مجموعة واسعة وفريدة من التجارب التي تسمح لزوار وجهاتنا بتخصيص مزيد من الوقت لما يحبونه. ومن خلال مهرجان «دبي كانْفَس» نسعى لتحقيق هذا الهدف عبر تمكين الناس من التعرف على أحدث الإبداعات الفنية والتفاعل معها، ونتوقع أن نشهد حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً مع الفنانين الموهوبين وإبداعاتهم. وستقدم ورش العمل التي يتم تنظيمها خلال «دبي كانْفَس» فرصة فريدة للزوار لاختبار تجارب مميزة في «لا مير».

جيمي هاركينز

إحدى الفعاليات التي يشملها المهرجان هذا العام ستكون الأولى من نوعها ليس فقط على مستوى دولة الإمارات ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إذ سيؤدي الفنان النيوزيلندي «جيمي هاركينز» مجموعة من العروض اليومية التي يقوم خلالها برسم لوحات ثلاثية الأبعاد على رمال الشاطئ في «لا مير» وسيشرح للحضور المبادئ العامة للرسم المجسّم على الرمال بدءاً من تحديد الأدوات المستخدمة ووضع العلامات والتخطيط الأولي وكيفية تكوين الظلال، وصولاً إلى رسم الأشكال الهندسية التي تكوّن البعد الثالث أو ما يعرف بالبعد الوهمي.

تشكيل من الفخار

ورش عمل

وستغطي ورش العمل ضمن المهرجان مجموعة موضوعات تتباين في مستوى تخصصها ما بين المقدمات الأولية عن الأشكال والأنماط الفنية، والموضوعات المتقدمة مثل الرسم المنظوري والرسم بالرش وكيفية حساب درجات وزوايا لوحات الخداع البصري، ويشارك في تقديم ورش العمل أسماء فنية كبيرة مثل كيوبوليكويدو وليون كير، ولأول مرة يقدم فريق «تايب اوفر» ورشة عمل حول مهارات فن الرسم بالشريط اللاصق. وبجانب المجالات الفنية المعروفة، تضم أجندة الفعاليات ورش عمل لتنمية المهارات اليدوية مثل فن تشكيل الفخّار، وصناعة الحُلىّ وفن الإيبرو وتزيين الملابس، علاوة على الأشغال الفنية الإبداعية.

وخصص المهرجان مجموعة كبيرة من ورش العمل الموجهة إلى الأطفال يقدمها نخبة من كبار الفنانين العالميين بهدف تنمية الجانب الإبداعي والفني في شخصية الطفل، والتعريف بالاتجاهات الفنية الحديثة التي قد يرغب في ممارستها أو التخصص بها.

باقة عروض

طوال فترة انعقاد الدورة الرابعة من مهرجان «دبي كانْفَس» سيكون الجمهور على موعد مع باقة من العروض والبرامج الموسيقية والترفيهية المباشرة التي يقدمها مطربون ومنسقو أغان مشهورون وتستمر حتى العاشرة مساءً، فضلاً عن «سينما» يومية.