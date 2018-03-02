معالم ومنحوتات غريبة

تبرز على امتداد العالم بعض المعالم والمنحوتات التي تثير انتباه الزوار وتجتذب السياح على مختلف أطيافهم وأماكنهم بسبب غرابتها.

صور خلدها التاريخ للأبد

هناك صور تستحق وصفها بآلاف الكلمات، وتكمن وراءها أكثر القصص شهرة في العالم، وقد خلدها التاريخ للأبد، وتتعلق بشخصيات ومواقف مصيرية وإنسانية.

ديزني لاند المكان الأمثل للمتوحدين

تعتبر ديزني لاند في كاليفورنيا بالولايات المتحدة وأفرعها في العالم المكان الأمثل الذي يمكن للأطفال المتوحدين زيارته والاستمتاع بألعابه ومناظره ويجعلهم يتواصلون مع أهاليهم وينسون معاناتهم.