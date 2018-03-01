حياة الفهد وسعاد عبد الله تنضمان إلى شاشة تلفزيون دبي الرمضانية

أعلن تلفزيون دبي انضمام كل من سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، والفنانة القديرة سعاد عبد الله إلى نجوم أعمالها الدرامية المقررة عرضها على شاشاتها في شهر رمضان المقبل، في إطار حرصه الدائم على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف.

أعمال بارزة

وأكدت إدارة القناة التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، أهمية انضمام النجمتين القديرتين إلى شاشة تلفزيون دبي في رمضان 2018، على اعتبار أن مسيرة الفنانة القديرة حياة الفهد، والفنانة القديرة سعاد عبد الله لا تقتصر على تقديم الأدوار الدرامية والكوميدية الناجحة فقط، بل تعدتها إلى مجال الإنتاج ومختلف مراحل العمل الفني عبر مشاركتهما الفعالة في العديد من الأعمال الفنية البارزة، ودورهما الأساسي في تطوير الدراما الكويتية والخليجية وتعزيز وجودها وانتشارها في العالم العربي.

في الوقت الذي يأتي التعاون الفني الجديد مع الفنانتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبد الله في عملين جديدين، في إطار العلاقة الطيبة والتعاون الوثيق مع تلفزيون دبي ومؤسسة دبي للإعلام لتقديم الأفضل للمشاهد المحلي والخليجي والعربي، من خلال مسلسل «مع حصة قلم» لحياة الفهد، ومسلسل «عبرة شارع» لسعاد عبد الله، وذلك في إطار استراتيجية تقديم أهم الأعمال الدرامية الرائدة والمتابعة من كافة شرائح وفئات المجتمعات العربية من دون نسيان الصبغة المحلية والخليجية التي تعطي الكثير من الخصوصية والتميز للأعمال الدرامية التي يتم إنتاجها هذا العام.

تألق

بعد إطلالتها الناجحة في مسلسل «رمانة» على شاشة تلفزيون دبي في رمضان الماضي، تطل سيدة الشاشة الخليجية عبر شاشات تلفزيون دبي، لتقدم للجمهور مسلسل «مع حصة قلم» من تأليف علي الدوحان، وإخراج مناف عبدال، يشاركها البطولة كل من النجوم: محمد جابر، زهرة الخرجي، باسم عبدالأمير، حسين المهدي، مشاري البلام، نور الغندور، عبدالله الطليحي، إلهام علي، فوز الشطي، يعقوب عبد الله، شهد الكندري، وآخرون، حيث تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها، لهذا السبب تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور، حيث تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي إنساني ينطوي على بعض الكوميديا.

في الوقت الذي تتصدى الفنانة سعاد عبد الله بعد إطلالتها الأخيرة في مسلسل «ساق البامبو» رمضان قبل الماضي، لبطولة المسلسل الجديد «عبرة شارع» من تأليف حمد الرومي وإخراج منير الزعبي، حيث يشاركها البطولة كل من النجوم: داود حسين، جمال الردهان، باسمة حمادة، فهد العبدالمحسن، هبة الدري، فاطمة الصفي، أسامة المزيعل، والعديد من الوجوه الجديدة الشابة.