إطلاق برنامج «دبي قبل الميلاد» على منصّات «التواصل»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن عرض برنامج «دبي قبل الميلاد» الذي أنتجه بالتعاون مع الباحث السعودي لؤي الشريف، قد بدأ على منصات التواصل الاجتماعي، يوم أمس، موضحاً أن تصوير الحلقات جرى في خمسة مواقع أثرية في دبي، شملت مناطق: «ساروق الحديد» و«حتَّا» و«القصيص» و«الصفوح» و«العشوش».

ويتناول البرنامج في عشر حلقات، قصة هجرة الإنسان العربي القديم والشواهد الأثرية التي تروي تفاصيل مرحلة تاريخية مهمة تعود إلى ما قبل الميلاد، كما يحاول إيجاد إجابات لتساؤلات شتى، حول حياة الإنسان العربي في تلك الحقب البعيدة، عبر الاستعانة بالاكتشافات الأثرية الحديثة، التي أزاحت الستار عن الكثير من الأسرار عن عادات الإنسان القديم ومعتقداته.. وكيف وصل إلى دبي في تلك الفترة.

فترات وحقب

ويهدف البرنامج، الذي سيعرض بشكل حصري على قناة المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع «يوتيوب»، والقناه الخاصة بالباحث لؤي الشريف، إلى توثيق فترات وحقب مهمة من تاريخ دبي والمنطقة، بدايةً من الألفية الثالثة قبل الميلاد، ذلك عبر التعرف عن قرب، على القطع الأثرية التي كشفت عنها عمليات التنقيب مؤخراً، التي تضم قطعاً فنية وأدوات معيشية وأواني فخارية لتكوين رؤية واضحة حول حياة الإنسان في دبي آنذاك، وعلاقاته بالحضارات المحيطة، ومن ثم الإبحار في تفاصيل الحياة القديمة في دبي، من خلال استقراء أدلة متعددة وجدت على بقايا المقابر والأبنية، فضلاً عن عظام الحيوانات ومكتشفات ساروق الحديد.

جذور

وأكد سالم باليوحة، مدير إدارة الخدمات الإعلامية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن البرنامج يسعى إلى تقريب الأجيال الجديدة من تفاصيل ماضيها الذي يعد أساس حاضرها وركيزة مستقبلها، مشيراً إلى أن مسيرة التنمية في دبي اعتمدت في الأساس على الجذور القوية والثابتة التي تربط الإنسان الإماراتي بماضيه وتراثه، ومن ثم سعيه الدؤوب لاستكشاف المستقبل والمساهمة بفعالية في بناء غد أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف باليوحة: تمثل معرفة التاريخ نقطة انطلاق مهمة تبدأ منها الشعوب مسيرتها نحو المستقبل، لا سيما أن عصرنا الحالي بات يتسم بتداخل كبير بين حضارات وثقافات متنوعة، ما يتطلب دراية ومعرفة بماضينا الذي يمثل الجذور التي تربطنا بواقعنا ومستقبلنا.

لذا نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تقديم رؤية جديدة للمتلقين، لا سيما الشباب، حول ماضي دبي وعلاقاتها بمحيطها وانفتاحها المبكر على حضارات الأزمنة القديمة، من خلال طريقة عرض جديدة تتناسب مع الشباب بالاستفادة من إمكانات الإعلام الرقمي وقدرته الكبيرة على الانتشار، خاصة بين الشباب، إذ يعزز بث البرنامج عبر منصات التواصل الاجتماعي نشر رسالته وأهدافه بينهم.

كما أعرب باليوحة عن تقديره للجهد البحثي الطيب والمعلومات التاريخية القيمة، التي ضمنها الباحث لؤي الشريف في البرنامج، مؤكدا أن هذا التعاون يساعد كذلك على كشف جوانب مهمة من مسيرة التطور الحضاري لمنطقة شبه الجزيرة العربية، بصورة عامة.

من جهته، قال الباحث لؤي الشريف، المتخصص في اللغات والحضارات القديمة: سافرت في رحلات استكشافية متنوعة لحضارات الجزيرة العربية، منذ 3 أعوام، محاولا جمع أجوبة على أسئلة كثيرة عن أسلافنا، وحين قرأت عن اكتشاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موقع «ساروق الحديد»، وطالعت المعلومات بشانه، وجدت نداء رحلة البحث يوجهني إلى دبي، وأشكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهذا البحث، الذي يتضح في هذا الوثائقي ومحتواه الفريد والثري الذي يُشكل إضافة مهمة جداً في المحتوى العربي على شبكات التواصل.

خيار مثالي

تمثّل منصات التواصل الاجتماعي الخيار المثالي لبث مثل هذه البرامج التثقيفية الهادفة، خاصة مع ما يميزها من اتساع دائرة انتشارها عالمياً، ما يحقق مكسباً إضافياً يتمثل في تعريف العالم بالموروث التاريخي والأثري لدبي ودولة الإمارات، حيث رُوعي في البرنامج أن تكون حلقاته مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بما يكفل تعريف غير الناطقين بالعربية، في مختلف أنحاء العالم، بتاريخ دبي والمنطقة.

حيث يقدّر عدد مستخدمي موقع يوتيوب حول العالم في الوقت الحالي، بأكثر من مليار مستخدم، بينما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المشاهدات لمحتوى الفيديو على الإنترنت، يتجاوز يومياً خمسة مليارات مشاهدة، منوهاً إلى أن الصفحات الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصات التواصل تحظى بمستوى متابعة كبير، إذ يناهز عدد متابعيها 2.3 مليون متابع من داخل الدولة وخارجها.

«دبي العتيقة»

تُشكل حلقات البرنامج سلسلة متكاملة يتناول لؤي الشريف من خلالها، العنصرين الأساسين لدراسة أية حضارة، وهما: التاريخ والآثار، حيث تستعرض الحلقة الأولى من البرنامج بعنوان: «دبي العتيقة» الآراء المختلفة عن الهجرات من أقدم حضارة إنسانية في «بلاد الرافدين» إلى باقي مناطق الشرق الأدنى، والكشف عما تخفيه مواقع دبي الأثرية الخمسة في جعبتها، من حقائق، مع شرح التسلسل التاريخي للعصور للمشاهد، حتى يتسنى له الربط بينها في الحلقات.

ويستعرض البرنامج على مدار حلقاته العشر، بعض الشواهد التي تعين على تشكيل تصور واضح لطبيعة الحياة في محيط دبي، في فترات تعود إلى العصر الحجري، فضلا عن الروابط التي جمعت أهل دبي قديما بالشعوب والحضارات المجاورة، والصورة التي كانت عليها الصحراء في الحقب الزمنية البعيدة، التي تختلف كثيراً عن صورتها الحالية في ضوء ما تدلل عليه المكتشفات التي تكشف جوانب من شكل الحياة البيئية والبيولوجية في تلك العصور، إذ تستعرض الحلقات العديد من المكتشفات الأثرية التي تعين على فهم الكيفية التي عاش بها الإنسان في تلك الفترة، والبيئة التي أحاطت به والأنشطة التي مارسها. وتلقي بعض الضوء على ملامح الحياة الاجتماعية قديماً.

رابط

يمكن مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VRdt9Wm0tW7zF7JRPsuwY8LeUW3rhW0