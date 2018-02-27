المكتب الثقافي لمنال بنت محمد يُطلق النسخة 6 من برنامج الرسامين الصغار

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أعلن المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون مع «آرت دبي»، عن انطلاق النسخة السادسة من «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» تحت شعار «عطاء الطبيعة»، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض آرت دبي خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس المقبل بفندق مدينة جميرا.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم الفنية، بتوفير فرص تعليمية فريدة من شأنها تطوير أدواتهم وصقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم بالفنون وأشكالها المختلفة، من خلال مشاركتهم في المعارض والفعاليات الفنية والثقافية التي تقام على مستوى الدولة.

عطاء الطبيعة

وسوف تشرف الفنانة اليابانية - الأسترالية هيرومي تانغو على ورش العمل المتنوعة، التي يسعى خلالها الأطفال المشاركون إلى استكشاف الطبيعة من خلال أعمال فنية ترتكز على النخلة باعتبارها رمزاً ومكوناً أساسياً من مكونات الطبيعة في دولة الإمارات.

وتعتمد على الطرق التفاعلية لتواصل الإنسان مع الطبيعة المحلية وما تمنحه من عطاء وكيفية مساهمتها في صحته وجميع نواحي حياته، وستوفر ورش العمل التفاعلية فرصة معرفية ثرية بالفن، تُعَرّف الأطفال إلى أنماط فنية حديثة حافلة بالألوان والأضواء والمواد والأشكال.

ويستهدف «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» الفئة العمرية من (5 إلى 17) سنة، من خلال ورش فنية ذات مستوى رفيع، بإشراف فنانين عالميين محترفين عملوا في مختلف المجالات الفنية البصرية والتشكيلية، بهدف تنمية الحس الفني لدى هذه المواهب وتغذيتها بثقافات مختلفة في إطار بيئة محفزة إلى الإبداع.

رسالة تربوية فنية

وقالت المها البستكي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن النسخة السنوية من البرنامج، والتي يتم تنظيمها خلال «آرت دبي»، تعكس التزام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بدعم المواهب الفنية في دولة الإمارات، من خلال إشراكهم في برامج ومبادرات منتقاة بعناية بالتعاون مع فنانين عالميين، وانطلاقاً من أهمية الدور والرسالة التربوية والتعليمية التي يمكن توجيهها للأطفال عبر الفن.

ورحبت المها البستكي بالفنانة هيرومي تانغو، المشرفة على نسخة هذا العام من البرنامج، وقالت: «سعداء بمشاركة تانغو في النسخة السادسة من البرنامج، حيث تتمتع بمسيرة حافلة وخبرة متميزة في مجال الفن المستوحى من الطبيعة»، متطلعةً لاستفادة الأطفال من هذه الموهبة العالمية وإبراز طاقاتهم الإبداعية خلال ورش العمل.

وأكدت مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار في توفير منصة فنية للموهوبين تمدهم بمهارات فنية جديدة تحمل مضامين ورسائل هادفة، مشيرةً إلى أن البرنامج يطمح إلى إعطاء المزيد من الفرص للأطفال على مستوى دولة الإمارات.

ورش عمل

أعربت الفنانة هيرومي تانغو عن سعادتها بالتعاون مع المكتب الثقافي، قائلة: يشرفني أن أكون الفنانة المشرفة على النسخة السادسة من هذا البرنامج الرائع، وأطمح من خلال ورش عمل (عطاء الطبيعة) إلى تسليط الضوء على تأثيرات الفن الإيجابية في نفسية وصحة الأطفال، حيث سيتعلمون كيفية التعبير عن تجاربهم الشخصية مع الطبيعة، وكيف يمكن للأمور البسيطة المختلفة مثل الترتيب أو التنسيق أن تُغَير من الأفكار والمشاعر والذكريات، إضافة إلى تواصلهم مع جوانبهم الفنية.