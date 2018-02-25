«مهرجان أم الإمارات» يحتفي بإنجازات فاطمة بنت مبارك

يعود مهرجان أم الإمارات الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لجمهوره، خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس المقبل. ويقدم برنامجاً واسعاً وشاملاً من الفعاليات وورش العمل والاستعراضات الفنية.

ويوجه المهرجان في نسخته الثالثة تحية إعزاز وتقدير للإسهامات الجليلة والقيم السامية التي منحتها ورسختها بالمجتمع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

زخم

ويستكمل مهرجان أم الإمارات ما حققه من نجاحات سابقة، عكسها الزخم الجماهيري الكبير، حيث حضر فعالياته العام الماضي أكثر من 197 ألف شخص، ويقدم المهرجان هذا العام، خمس مناطق متخصصة، وجناحاً رئيسياً يستعرض قيم التمكين والمحافظة والتعاون والاستدامة التي أعلت من شأنها سمو الشيخة فاطمة في مجتمعنا. ويعد المهرجان جمهوره وزواره بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة، عبر العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية المتنوعة التي تناسب جميع الخلفيات الثقافية والاهتمامات الفنية من جميع الأعمار في إطار روح التقدم والازدهار.

توسيع الأنشطة

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: حرصنا خلال تصميم فعاليات النسخة الثالثة على توسيع قاعدة أنشطته وفعالياته من حيث الحجم والانتشار، بناءً على ما حققه المهرجان من نجاحات في دورتيه السابقتين، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الجمهور لاستكشاف ما يقدمه المهرجان من أنشطة تفاعلية وورش عمل واستعراضات فنية. وأضاف غباش: «ومن وحي إسهامات الشيخة فاطمة بنت مبارك التي عززت قدرتنا على بناء مجتمع يتسم بالاستدامة والابتكار، يحتفي المهرجان هذا العام بفكرة التمكين والتفاهم من خلال التعلم في قوالب ترفيهية ومسلية».

فعاليات

وتقام فعاليات المهرجان على امتداد أكثر من كيلومتر من كورنيش أبوظبي، كما يستفيد من الواجهة البحرية «عالبحر» بطول 600 متر التي تطورها شركة ميرال، والتي ستفتتح للجمهور أول مرة خصيصاً هذا العام خلال مهرجان أم الإمارات، وتستضيف الواجهة البحرية، معارض فنية واستعراضات، وخيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تقام في أربع مناطق متخصصة إلى جوار جناح أم الإمارات الذي شهد أعمال تطوير وتحديث مؤخراً.

وتتميز كل واحدة من المناطق المتخصصة في تقديم فكرة، تسلط الضوء على الرحلة التي يخوضها الإنسان خلال مراحل تطوره، بدءاً من الطفولة واللهو إلى مرحلة البلوغ، وما يختبره الإنسان من رعاية الأم والعائلة. وينقسم فضاء المهرجان على خمس مناطق وهي جناح أم الإمارات، ومنطقة السعادة ومنطقة التقدم، ومنطقة مطاعم الشاطئ والسوق.