20 مليار مشاهدة لمنصات قنوات «دبي للإعلام» العام الماضي

حققت أنشطة حسابات التواصل الاجتماعي لمؤسسة دبي للإعلام، والهاشتاغات التي أطلقتها في العام 2017 مجتمعة وعلى مختلف المنصات ما يقارب 20 مليار مشاهدة خلال العام الماضي. ووصل إجمالي أنشطة قنوات المؤسسة إلى 19.87 مليار متابعة، مع التغطية الحصرية للعديد من الفعاليات داخل الدولة وخارجها.

متابعة عالية

ونجحت برامج تلفزيون دبي الجديدة، في تحقيق نسب مشاهدة عالية منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، وذلك لما تضمنته من برامج حصرية تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، إلى جانب مواسم جديدة من البرامج التي نالت استحسان الجميع لما تقدمه من برامج وأعمال درامية تتماشى مع رؤية القناة.

واظهرت الأرقام والاحصائيات عن حجم المتابعة لبرامج قنوات مؤسسة دبي للإعلام والتي تتفرع إلى برامج اجتماعية وفنية ورياضية، إلى جانب مسلسلات إماراتية وخليجية وعربية ومسلسلات مدبلجة، تحصد من خلالها أرقاماً كبيرة لعدد المتابعين عبر الشاشات ومن خلال شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد وصل عدد متابعي حسابات قنوات المؤسسة على «فيسبوك» نهاية العام الماضي إلى أكثر من (6.5 ملايين متابع)،وتم اضافة نحو (3.8 ملايين متابع) حتى نهاية العام 2017، في الوقت الذي تم نشر أكثر من (28 ألف تغريدة) عن برامج ومسلسلات قنوات المؤسسة العام الماضي، تفاعل معها نحو (6.4 ملايين متابع).

1.5

ووصل عدد متابعي حسابات المؤسسة على موقع «تويتر» ما يزيد عن (1.5 مليون متابع)، انضم إليهم أكثر من (240 ألف متابع) في العام 2017، فيما وصل عدد التغريدات الخاصة ببرامج المؤسسة في العام الماضي إلى ما يقارب (58 ألف تغريدة)، تفاعل معها ما يزيد عن (529 ألف متابع).فيما حققت حسابات قنوات المؤسسة على موقع «انستغرام» نحو (906 آلاف متابع)، من بينهم (570 ألف متابع) انضم خلال العام 2017، بعد أن وصل عدد المواد المنشورة ما يزيد عن (73 ألف مادة إعلامية).