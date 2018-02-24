كيماويات زيت القلي تساعد في إنبات الشعر

أكد علماء يابانيون أن قدرة إعادة نمو الشعر قد تتوفر في استعمال مادة كيميائية تستخدم كذلك لقلي منتجات مطاعم المأكولات السريعة.

وكشف الباحثون في جامعة يوكوهاما الوطنية أنه لدى استخدام مركب ثنائي ميثيل السيلوكزان الكيميائي، الموجود في مادة السيليكون، والمضاف إلى الزيت لقلي البطاطا في مطاعم تقديم الأكل السريع، قد ينتج كميات كبيرة من البصيلات التي تتيح إنبات الشعر لدى زراعتها في الفئران، وتشير الاختبارات الأولية إلى إمكانية استخدام هذه التقنية أيضاً لمعالجة فقدان الشعر لدى البشر، وفق ما ذكرت صحيفة «لندن إيفنينج ستاندرد».

نمو

وأفاد العلماء في دراسة نشرت في مجلة «بيوماتيريالز» العلمية، بأنهم تمكنوا من توليد ما يقارب خمسة آلاف بصيلة شعر في وقت واحد، في حدث وصفه المقال بأنه «واحد من المعوقات المعقدة في طب إعادة نمو الشعر». أما الفئران التي خضعت لزراعة البصيلات على ظهورها ورؤوسها ظهرت لديها شعيرات جديدة، وكشف البروفسور جونجي فوكودا الذي ساعد في إنجاز الدراسة، بأن استخدام تلك المواد الكيميائية أمر جوهري في إعادة إنتاج بصيلات الشعر بنجاح.