«جدول فعاليات دبي» يرصد أنشطة الربيع عبر تطبيق ذكي

يقدم الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهواتف المتحركة لـ«جدول فعاليات دبي» الطريقة الأسهل والأسرع للتعرف على الفعاليات التي تناسب الجميع.

وغالباً ما يتضمن «جدول فعاليات دبي» قائمة تحتوي على 150 فعالية، ويتم تحديثها أسبوعياً بإضافة 35 فعالية جديدة. فضلاً عن إمكانية حجز التذاكر، والاطلاع على جميع بيانات الاتصال، وخرائط المواقع، وكل ما يحتاج إليه المستخدم ليصل إلى موقع الفعالية التي يرغب بحضورها. ومن أبرز الفعاليات المدرجة على «جدول فعاليات دبي» لفصل الربيع التي تناسب جميع الأعمار والأذواق:

مرح لكل الأسرة

22 فبراير - 10 مارس، يعود مهرجان دبي للمأكولات بباقة ضخمة من الفعاليّات والخيارات العالميّة التي تنظم في مواقع مختلفة من المدينة.

27 فبراير - 3 مارس: استعراض «كونج فو» في دبي أوبرا: يحضر معلّمو الكونج فو الشهيرون «محاربو شاولن» إلى دبي لتقديم استعراض فريد من نوعه في دبي أوبرا.

27 فبراير - 3 مارس، يستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النسخة الجديدة لمعرض دبي العالمي للقوارب لعام 2018، حيث سيتم عرض الكثير من اليخوت الحديثة والقوارب الفاخرة من مختلف أنحاء العالم. الموقع: قناة دبي المائية

معلّمو الكونغ فو «محاربو شاولن» يقدمون استعراضاً فريداً | من المصدر

لعشاق الفعاليات الثقافية

1 مارس - 30 أبريل، يقام موسم دبي الفني طوال شهري مارس وأبريل، وتتحول معه المدينة إلى ساحة ثقافية شاسعة، تتخللها العديد من الفعاليات الرئيسية، والتي تتضمن استعراضات ومعارض فنية وورش عمل.

2 - 10 مارس: مهرجان طيران الإمارات للآداب: يقام هذا المهرجان السنوي كأضخم فعاليّة تتناول عالم الكلمة المكتوبة فتشجّع وتثري قيم النقاش وتبادل الأفكار الأدبية والثقافية العظيمة على نطاق واسع.الموقع: فندق إنتركونتيننتال - فستيفال سيتي

لعشاق الحفلات الموسيقية

21 - 23 فبراير، يعود مهرجان طيران الإمارات دبي للجاز في نسخته الـ16. ويشارك هذا العام ألمع الفنانين والفرق الموسيقية من شتى أنحاء العالم. الموقع: مسرح مدينة دبي للإعلام

16 مارس، ينتظر مئات الآلاف من المقيمين والزوّار من الجنسيّة الفليبينيّة بشغف مهرجان «تاجفيست 2018» الذي يقدّم أشهر الفنّانين من الفليبين. الموقع: مركز دبي التجاري العالمي.

22 مارس: أوركسترا «ذا وورلد دوكتورز»: تقدم الأوركسترا حفلاً واحداً في دبي أوبرا من معزوفة «بوزيتيف سبيريت» التي ألّفها جوناثان باريت، وهي مُستوحاة من قصيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. الموقع: دبي أوبرا - التذاكر متوفرة عبر تطبيق «جدول فعاليات دبي»

لعشاق الفعاليات الرياضية

19 فبراير - 3 مارس: بطولة سوق دبي الحرّة للتنس: تعود البطولة في دورتها الـ 26 لتستقطب أشهر اللاعبين العالميين للمنافسة على البطولة بحضور آلاف المحبّين والمتابعين لهذه الرياضة.الموقع: استاد سوق دبي الحرّة للتنس

31 مارس، تستضيف دبي السباق الأغلى في العالم بدورته الـ 23. نخبة المجتمع والسيّاح والزوّار يقصدون دبي خصّيصاً لحضور الحدث العظيم «كأس دبي 2018». الموقع: ميدان دبي