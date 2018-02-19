المكتب الثقافي للشيخة منال بنت محمد ينظم ورشة للصغار

نظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ورشة عمل للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي، شاركت فيها كريمتا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الشيخة فاطمة والشيخة لطيفة.

تأتي الورشة، التي تم تنظيمها تحت عنوان «الفراعنة الصغار»، ضمن فعاليات برنامج الشيخة منال للرسّامين الصغار، المستمرة على مدار العام، والتي تهدف إلى اكتشاف وتعزيز القدرات الإبداعية لدى المواهب الصغيرة في الدولة.

حنتاوي

وعبرت كريمتا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن سعادتهما بمشاركتهما الأطفال في هذه الورشة، التي سلطت الضوء على بعض جوانب التاريخ المصري القديم، من خلال عرض مومياء للأميرة المصرية «حنتاوي»، التي عاشت في النصف الثاني من القرن العاشر قبل الميلاد، حيث تعد هذه المومياء، واحدة من المعالم المهمة في المجموعة الأثرية المصرية القديمة التي تعرض في المتحف، والتي تحظى بإقبال الكثير من الزوار.

وقام الأطفال خلال الورشة، برسم مومياوات بأحجامهم الطبيعية، مستخدِمِين نفس الألوان المحفوظة بها المومياء الفرعونية، التي استخدمت كمصدر إلهام فني للمشاركين، كما تعرفوا إلى تاريخ القطعة، والطريقة المتقنة لرسم النقوش ومحاولة محاكاتها.

وقامت الشيخة فاطمة والشيخة لطيفة، بجولة استكشافية في متحف الأطفال بمتحف اللوفر أبوظبي، ضمن برنامج مشاركتهما في الورشة الفنية، حيث اطلعتا خلالها على محتويات أحد الأركان التي تتمتع بخصوصية في المتحف، والذي يضم قطعاً أثرية ومحتويات تاريخية، يتم عرضها بطريقة تفاعلية ومشوقة للأطفال، بما يتناسب مع أعمارهم، وبمعالجة الأفكار من خلال الفن، كما تُسهم في تنمية الخيال لدى الزائرين.

مواهب فنية

وعبرت المها البستكي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بمشاركة الشيخة فاطمة والشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، في هذه الورشة المتميزة، التي حرص المكتب الثقافي من خلالها، على مشاركة أكبر عدد ممكن من الأطفال، لما تمثله لهم من منصة هامة لإطلاق العنان لمخيلاتهم، والتعبير عن مواهبهم الفنية، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للثقافة والفنون.

وقالت المها البستكي، إن زيارة ومشاركة كريمتي الشيخ منصور بن زايد، في ورشة العمل، من شأنها أن تسهم في تعزيز الوعي بدور الفن في تكوين الشخصية، والمردود الإيجابي لرعاية الإبداع لدى الأطفال، بالنظر إلى الطاقات الإبداعية التي تميزهم، وهي الرسالة التي ينطلق منها المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في جميع المبادرات والبرامج التي ينفذها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، معربةً عن شكرها لمتحف اللوفر أبوظبي، لاستضافة هذه الورشة، حيث يعد صرحاً ومنارة إشعاع فني وثقافي إماراتي للعالم أجمع.

وشهدت الورشة إقبالاً كبيراً من الأطفال من كافة الجنسيات، وقدمتها الفنانة التشكيلية بريهان عشماوي، وهي فنانة مصرية حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة كونكوردي بكندا، وتم عرض أعمالها في مونتريال والبحرين، وكذلك في دبي، ضمن معرض جائزة الشيخة منال للفنانين الشباب.

ويقع متحف الأطفال في قلب متحف اللوفر أبوظبي، حيث تم تصميمه ليستقبل أطفالاً من عمر السادسة حتى الثانية عشرة، ويعتبر مثالياً لرحلات المدارس الميدانية والزيارات الأسرية لإشباع حب التعلم والفضول لدى الصغار، كما يستضيف معارض مؤقتة وورش عمل تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف رعاية إبداعات الجيل الجديد وإطلاعهم على الحضارات المختلفة.

جيل جديد

يحرص «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار»، على تنظيم مجموعة نوعية من الورش الفنية التفاعلية، التي تسهم في إطلاق العنان لمخيلة المواهب الصغيرة على مستوى الدولة، وتطوير مهاراتهم وتنمية وتوسعة مداركهم، عبر أساليب فنية مبتكرة، تتخللها جولات استكشافية، تعزز الفرص التعليمية الفنية لديهم، بما يؤدي إلى إيجاد جيل جديد متطلع ومثقف، يثري الحركة الفنية والثقافية في الإمارات.