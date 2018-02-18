إميلي ساندي تخاطب الجمهور بالموسيقى في مسرح المجاز

أحيت الفنانة البريطانية العالمية إميلي ساندي، أول من أمس، وللمرة الأولى في إمارة الشارقة، أمسية موسيقية مميزة أشعلت بها مسرح المجاز، وأمتعت الفنانة إميلي ساندي جمهور مسرح المجاز الذي تم إشغال مقاعده بالكامل بعد نفاد جميع تذاكر الحفل، عبر تشكيلة مختارة من ألبومها «روايتنا للأحداث»، الذي احتل مكاناً ضمن أفضل عشرة ألبومات غنائية لمدة 63 أسبوعاً متتالياً، محطماً بذلك الرقم القياسي لفرقة «بيتلز»، وبيع منه ما يزيد على 4,6 ملايين نسخة حول العالم، وألبوم «تعيش الملائكة»، الذي حقق أكبر مبيعات لألبوم في أسبوعه الأول لفنانة بريطانية منفردة خلال العام 2016.

روائع

وقدمت الفنانة البريطانية توليفة منتقاة من روائع إنتاجها الفني على مر السنين، لتأخذ بالجمهور في رحلة مليئة من المشاعر والأحاسيس والذكريات. وبحضور قوي وأداء ملفت، خاطبت إميلي جمهورها بلغة الموسيقى التي كانت محور عالمها منذ صغرها، وألهمت ساندي مسامع الجمهور الذي اكتظّ به المسرح بافتتاحها الأمسية بأغنية «مؤلم» وأغنية «الحرية».

وتميزت التوليفة الموسيقية للفنانة البريطانية المتألقة بأنها تحمل الكثير من المعاني والتجارب العميقة خلفها، مما يجعل وقع الأغنية أقوى على المستمعين.

وشهدت الأمسية الغنائية تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل الجمهور الذين حضروا من مختلف دول العالم، حيث أشعلت الفنانة المتألقة إميلي ساندي مسرح المجاز بروعة تفاعل الجمهور مع موسيقاها.

وفي ختام الأمسية الموسيقية، كرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفنانة إميلي ساندي، لإحيائها هذا الحفل المميز، الذي يعزز من سمعة مسرح المجاز كأحد المنابر الثقافية والفنية المهمة في إمارة الشارقة.