دورة برامجية حافلة بالتنوّع والمحتوى الثري على قناة دبي

برامج حصرية تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، تقوم عليها أسس الدورة البرامجية الجديدة لقناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، والتي بدأت القناة ببثها صباح اليوم، حيث تؤكد من خلالها توجه القناة وتقديرها لمشاهديها في الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

وفي هذا الصدد، قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، «يأتي الإعلان عن مجموعة البرامج الجديدة، وفي توقيت غير معتاد لشاشات التلفزة العربية، كنوع من الخروج عن نمطية الإعلان البرامجي، والبحث عن طرق وأساليب مبتكرة للترويج والحديث عن جديد قنوات مؤسسة دبي للإعلام، بعيداً عن الطرق التقليدية بحسب الدراسات والإحصائيات وآراء الجمهور الذي نقوم بالتعرف على رغباته واحتياجاته، وهذا ما سيراه واضحاً في الدورات البرامجية المقبلة وصولاً إلى الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان والتي شارفنا على وضع تفاصيلها النهائية من ناحية اختيار الأعمال الدرامية المحلية والخليجية والعربية».

وأضاف: «نعتمد دائماً معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية والتي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسرة العربية، ومع الرهان الدائم على الرؤية الشبابية المتجددة والتميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال والجهود التي تقف ورائها فرق العمل المتخصصة في مؤسسة دبي للإعلام».

من جانبها، قالت سارة الجرمن مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، «تتميز الدورة البرامجية الجديدة بكونها محملة بزخم البرامج ذات العيار الثقيل من ناحية الشكل والمضمون، مع تقديم تلفزيون دبي تقديمها برؤية جديدة، تنتقل معها برامج المنوعات الفنية إلى مستوى راق أساسه محتوى عصري وعالمي، مع التركيز على الفئة العمرية الشابة والتي أسفرت نتائج الدارسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة على متابعتها لبرامج تلفزيون دبي والتي تجمع بين الفائدة والترفيه العائلي الراقي، في الوقت الذي استطاعت الكفاءات العاملة في القناة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، عبر مواكبة وتغطية الأنشطة والفعاليات التي تقام في الإمارات».

برامج حصرية

من الأحد إلى الخميس، يطل برنامج «دبي هذا الصباح» ابتداء من الساعة: 11:00 صباحاً، بحلة جديدة ومواضيع مختلفة تتناول العديد من المواضيع التي تهم الشباب العربي، بالإضافة إلى مواضيع إنسانية والفقرات اليومية: عام زايد، مسرعات دبي المستقبل، التكنولوجيا، حلول الشركات، المنصات التجارية، أصحاب الهمم، مدرب الحياة، رواد الأعمال، الصحة النفسية، التربية، السياحة والسفر، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الاجتماعية التي تناقش أهم الإحصائيات وآخر التقارير في العالم العربي مع المذيعين يوسف الخالدي وساندي وفيصل صالح ودينا برقاوي وإشراف مايا حجيج.

ويأتي في مقدمة البرامج الحصرية التي سيتابعها الجمهور، برنامج تلفزيون الواقع الجديد (karaoke carpool بالعربي) مساء كل أحد بعد موجز أخبار العاشرة مساء، حيث نجح تلفزيون دبي في استقطاب أهم نجوم العالم العربي، بعد أن حقق في نسخته الأجنبية أعلى نسب مشاهدة على مستوى العالم. ومع بداية كل حلقة جديدة ينطلق النجم السعودي هشام الهويش، قائد السيارة، لاصطحاب أحد ألمع نجوم الفن العربي، إلى مواقع التصوير، حيث ستشمل هذه الجولة الميدانية اكتشاف الكثير من المواقع في أبو ظبي ودبي، مع جرعة عالية من الفكاهة ومفاجآت خارجة عن المألوف، لتسجل الكاميرات المرصودة داخل سيارة فخمة الحدث، بأسلوب لم يشهد له مثيل من قبل في تاريخ الإعلام المرئي العربي.

ومع البرنامج الحصري الجديد «العائلة الأقوى» مساء كل خميس بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، من تقديم أيمن قيسوني، حيث تحتدم في كل حلقة، المنافسة بين عائلتين من 4 أشخاص للإجابة على أسئلة عامة عن مواقف تحصل في الحياة اليومية، والعائلة التي تسجل أعلى نتيجة في الجولات الأربع تتأهل إلى مرحلة «أسئلة السرعة» لفرصة الفوز بجوائز قيمة.

فاشن ستار

من جهة أخرى يعود برنامج «فاشن ستار» في موسم ثالث، كأول برنامج عربي يهتم بنخبة المواهب العربية في مجال تصميم الأزياء والموضة بمشاركة مصممة الأزياء العالمية ريم عكرا ومصممي الأزياء حول العالم هناء بن عبد السلام وانضمام نديم شماس، بهدف إتاحة الفرصة لجميع المواهب العربية والخليجية الشابة للمشاركة والمنافسة في الموسم الجديد من البرنامج الذي يسعى إلى اكتشاف المواهب الحقيقية والقادرة على إبراز تميزها في مجال تصميم الأزياء، وذلك مساء كل إثنين بعد موجز أخبار العاشرة مساء.

في الوقت الذي يواصل برنامج «أنت أونلاين» في موسمه الرابع من تقديم وسام بريدي مساء كل ثلاثاء بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، مع ضيوف جدد وموسم جديد من البرنامج الحواري الجدلي، الذي يختص بقياس نسبة الرأي العام للنجوم والمشاهير في برامج التواصل الاجتماعي، والذي من خلاله يقوم وسام بريدي بطرح الأسئلة وإظهار النتائج المتعلقة باسم ونشاط الضيف وآراء الناس به من خلال عرض النتائج على الشاشة ليتسنى للضيف التعليق عليها.

ومن الأحد إلى الخميس وابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات يواصل الجمهور متابعة برنامجThe Insider بالعربي من تقديم: فيصل الزهراني وشيما ومايا مجذوب، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير المتخصص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة، إلى جانب مواكبة الأخبار الفنية العاجلة وأحدث الأخبار في عالم الأزياء والتلفزيون والسينما ومختلف الأحداث الفنية العالمية.

تغطية خاصة ومباشرة لجوائز «بافتا» على قناة دبي ون

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن تغطيتها الحصرية والمباشرة لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام «بافتا» على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر قناة دبي ون وتلفزيون دبي.

وأشارت سارة أحمد الجرمن، إلى حرص قنوات مؤسسة دبي للإعلام على تقديم أهم الفعاليات والأحداث السينمائية والفنية العربية والعالمية، خاصة وأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل وتغطية هذه الأحداث، وأكدت أن الجمهور سيتابع الحفل على الهواء مباشرة صباح الاثنين (19 فبراير)، على شاشة قناة دبي ون وشاشة تلفزيون دبي ابتداء من الساعة: 02:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، على أن تتم إعادة بث الحفل على قناة دبي ون مساء الاثنين الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، وعلى شاشة تلفزيون دبي الإثنين ابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات مرفقاً بالترجمة العربية للحدث، أما الإعادة الثانية فستكون على شاشة قناة دبي ون مساء الجمعة (23 فبراير) الساعة: 17:30، ومساء السبت (24 فبراير) الساعة: 23:00، وذلك عبر فريق إعلامي من القناة تم إيفاده لنقل وقائع الحفل من على السجادة الحمراء، حيث سيتولى المذيع «توم أورغرات» من قناة دبي ون هذه المهمة على الهواء مباشرة.

من جهة أخرى، ستقوم إدارة الإعلام الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام، بمواكبة الحفل عبر تغطية رقمية ستتابع وقائع الحفل حيث ستقوم حسابات المؤسسة على المواقع الاجتماعية بتغطيته بطرق ووسائل مبتكرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص الذي أطلقته مؤسسة دبي للإعلام من خلال الرابط الإلكتروني (http://www.dmi.ae/Dubai1awardseason/) والذي يتيح للجمهور الاطلاع على كافة تفاصيل الجوائز العالمية.