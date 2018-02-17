منصور بن محمد يحضر احتفالات السنة الصينية الجديدة

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عصر أمس، احتفالات السنة الصينية الجديدة، والتي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالتعاون مع شركة «مراس» وشرطة دبي، وذلك في سيتي ووك بدبي.

وألقت لي لينغ بينغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، كلمة رحبت خلالها بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وباركت للجالية الصينية المقيمة في الدولة السنة الصينية الجديدة، وأكدت حسن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما حققته من نتائج مثمرة للشعبين في جميع المجالات، وأشادت بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي ترسخ مفهوم التسامح باحتضان الثقافات العالمية كافة، وما تحظى به الجالية الصينية من رعاية واهتمام من القيادة وكل المؤسسات في الدولة.

منصور بن محمد يلون عين الأسد الذهبية

وأعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن بدء مراسم الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة عبر تلوين عين الأسد الذهبية الذي يعبر عن السعادة والحيوية والفرح باللون الأحمر، ثم شاهد مجموعة من العروض الفولكلورية والموسيقية لـ30 فرقة فنية صينية، إلى جانب عروض الأزياء الوطنية والفنون التقليدية وفنون الدفاع عن النفس تاي تشي وأوبرا بكين.

وتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي لينغ بينغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، مسيرة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، بحضور عدد من التجار وكبار الشخصيات الصينية، وأكثر من 1000 مواطن صيني من العاملين بالمؤسسات الصينية والمقيمين، وبمشاركة الفرقة الموسيقية من شرطة دبي والسيارات الفارهة والخيالة.

30 فرقة فنية صينية قدمت عروضها خلال الاحتفالات

عروض ترفيهية صينية لعشرة أيام في «سوق التنين» ومدينة مصدر

يكتسي «سوق التنين»، بحلة صينية في احتفاله برأس السنة الصينية، حيث ستتحول الوجهة إلى مهرجان ثقافي حافل بالجوائز والعروض الترفيهية المباشرة والأضواء الملونة لمدة عشرة أيام، وتشهد الاحتفالات، التي تتزامن مع مرور عامين على افتتاح «سوق التنين 2»، سحوبات على جوائز قيمة، وفعاليات مخصصة للعائلات، وأنشطة ترفيهية متعددة حتى 24 فبراير الجاري.

وتنتظر المتسوقين العديد من الجوائز الرائعة خلال السحوبات عند القيام بإنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر «سوق التنين 2»، حيث سيحظى اثنان من المتسوقين بفرصة الفوز بمشتريات عام كامل من كارفور، إلى جانب المئات من القسائم لتناول الطعام لكافة مطاعم «سوق التنين2».

كما يحظى الأطفال خلال المهرجان بفرصة التمتع بما توفره حديقة الباندا المصممة خصيصاً لهم، وتضم الحديقة منطقة للفنون الإبداعية والحرف، وتفتح أبوابها يومياً للأطفال من 2:00 مساءً وحتى 10:00 ليلاً، ليتعرفوا فيها على طرق صناعة الحلي التقليدية، ومهارات صناعة الطبول الصينية، وغيرها من الحرف.

سموه يشاهد عروضاً فلكلورية في احتفالات رأس السنة الصينية

وسيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بالفعاليات اليومية من الساعة 5:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، وتتضمن فن تغيير الوجوه الصيني التقليدي، ورقصة الأسد، وعرض الطبول الصينية، واستعراضات شاولين مونكس المذهلة. كما ستضفي عروض السائرين بالسيقان الخشبية المزيد من التشويق على الفعاليات، بروعة أزيائهم الزاهية، وبما ينثرونه من أجواء مرحة ومشّوقة على التسوق خلال جولاتهم اليومية.

وكذلك يحظى الزواربفرصة مشاركة تجاربهم في «سوق التنين» مع أحبائهم عند التقاطهم للصور التذكارية في منطقة التصوير التي تتخذ الطابع الصيني، كما ستتاح لهم فرصة تدوين أمنياتهم على بطاقات الأحلام، ليتم تعليقها على شجرة الأمنيات الملونة. فضلاً عما ستضفيه الأضواء الساحرة من روعة على فعاليات الاحتفال بما يعكس تقاليد وثقافة الاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة.

منصور بن محمد يشاهد فعاليات وعروضاً فلكلورية وموسيقية

مدينة مصدر

من جهة اخرى تقيم مدينة مصدر بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة مجموعة من الأنشطة التقليدية الصينية والترفيهية الممتعة لزوار المدينة من العائلات، وذلك من الساعة 12 ظهراً إلى الثامنة مساءً من 18 حتى 20 فبراير الجاري.

وذكر عبدالله بالعلا مدير التطوير العمراني وإدارة الأصول في «مصدر» أن الهدف من الاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة وإقامة الأنشطة التقليدية المتنوعة في مدينة مصدر زيادة الوعي بين أفراد المجتمع حول الممارسات المستدامة ضمن إحدى أكثر مدن العالم استدامة.

وأكد أن الاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة يعكس ثقافة التسامح والاعتدال التي طالما حرص الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - على ترسيخها في دولة الإمارات والتي باتت منهجاً متأصلاً في مجتمعنا.