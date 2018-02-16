15 ألفاً في مهرجان الطائرات الورقية

احتضن دبي أوتليت مول، وجهة التسوق الْقَيِّم مهرجان الطائرات الورقة 2018، حيث أقيمت الكثير من الفعاليات الترفيهية للعائلات.

شارك بالفعالية أكثر من 15 ألف مشارك، بالإضافة إلى ثلاث فرق من جمهورية الهند ممن لديهم خبرة طويلة في مجال الطائرات الورقية. وخلال الفعالية، أدى المحترفون استعراضات رائعة باستخدام طائرات ورقية ذات ألوان وتصاميم متنوعة أدخلت البهجة والمرح على قلوب الحضور.

كما استمتع الحضور أيضاً بأشهى الأطباق إضافة إلى فرقة «دي جي» التي قدمت مجموعة كبيرة من أعذب الألحان والأغاني، فيما حظي الأطفال بنصيب كبير من الأنشطة ومنها ورشة عمل خاصة بصنع الطائرات الورقية، ومنطقة ألعاب خاصة بهم.