أطياف ملوّنة تضيء سماء الشارقة

يضيء مهرجان «أضواء الشارقة» سماء منطقة بحيرة خالد بالشارقة بطيف متعدد الألوان والأبعاد والأشكال، ليرسم لوحات فنية إبداعية تبرز رقي الصروح المعمارية في الإمارة، وتتزيّن منطقة البحيرة لغاية 17 الجاري بعروض ضوئية مبهرة في مواقع مختلفة تشمل محيط بحيرة خالد وفي واحة النخيل.

وينير المهرجان واجهات «مسجد النور» بعروض إبداعية من الفنانة سيندي لو تحت شعار «بيت في البحر تحت ضوء القمر»، ليكشف الأشكال الهندسية الكونية في الماء، حيث تنتشر الأضواء الساحرة في حركة متناسقة على واجهات المسجد لتشّكل لوحات تجريدية وفناً تصويرياً ومزيجاً من الصور التي تتفاعل مع هياكل وتفاصيل هذه الجوهرة المعمارية الجميلة.