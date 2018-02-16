«الناشرين الإماراتيين» تدعم منتسبيها في مؤتمر نيودلهي

في إطار التزامها بتوسيع فرص مشاركة أعضائها في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع النشر، دعمت جمعية الناشرين الإماراتيين مشاركة عدد من دور النشر الإماراتية المنتسبة إليها، في فعاليات الدورة 32 من مؤتمر الناشرين الدوليين، التي أقيمت أخيراً في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع النشر من مختلف دول العالم.

وضمت قائمة الناشرين الذين شملتهم الرعاية كلاً من إيمان بن شيبة، ممثلاً عن دار سيل للنشر، والدكتورة فاطمة البريكي، عن دار سما للنشر والإنتاج والتوزيع، وسلطان سيف المزروعي، عن دار السيف للنشر.

وشارك الناشرون الإماراتيون في سلسلة من الجلسات الحوارية، التي ناقشت جملة من القضايا المحورية المرتبطة بقطاع النشر ومنها الملكية الفكرية، وتحديات صناعة النشر وكيفية مواجهتها، والقرصنة. وفتحت هذه المشاركة المجال واسعاً أمام الناشرين للتعرف عن كثب على أحدث التطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب التواصل مع الناشرين الهنود وناشرين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وفتح حوارات معهم حول القضايا المتعلقة بمجال سوق الكتاب.

وضمن مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في فعاليات مؤتمر الناشرين الدوليين، عقد أعضاء مجلس إدارة الجمعية اجتماعهم الخامس، حيث ترأست الشيخة بدور القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، الاجتماع وبحثوا خلال الاجتماع خطط الجمعية للمرحلة المقبلة.