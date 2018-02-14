بصمة الأصبع تشخّص الأمراض

أظهرت دراسة أجراها باحثون أميركيون أنه يمكن رصد سلسلة من الأمراض البشرية المختلفة من خلال بصمة الإصبع وشكلها المميز قبل ظهور أعراض هذه الأمراض.

وذكرت «ديلي ميل» أن البصمة يمكن أن توفر مؤشرات على نمو غير طبيعي في الجهاز العصبي، علاوة على السرطان والسكري والربو والزهايمر والعجز والاكتئاب.

ويشير الباحثون إلى أن النساء اللواتي لديهن بصمات إصبع ذات تركيب معين، وتحديدا حلقات أقل وأقواس أكثر قد يكن معرضات للسرطان أكثر من غيرهن.

والمعروف أن البصمة تستخدم في الوقت الحالي لحل ألغاز الجرائم نظرا لاختلافها الواضح بين الناس حتى بين توأمين متماثلين.