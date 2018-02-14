منتجعات دبي الصحية.. تجارب استثنائية وجوائز عالمية

الأمر أكثر من مجرد غرف تدليك مميزة ومسابح وحدائق وصالات ساونا ومعالجين محترفين، إنها منتجعات صحية بمثابة واحات راحة استثنائية تعزز الطاقة والانتعاش في دبي، حيث ساهم طابعها الفاخر بتعزيز مكانتها عالمياً ونيلها جوائز مرموقة، لاسيما وإنها تقدم مفهوم دلال شامل، وتجارب مثيرة تفصلك عن العالم الخارجي بكل ما فيه ضغوطات، وتمنح عقلك وجسدك إجازة مؤقتة وقصيرة من مشاغل الحياة، وذلك بدءاً من خدمات الاستقبال والضيافة والديكورات الأنيقة، ومروراً بالعلاجات الفعالة وأساليب التدليك الحديثة، وانتهاء بصالات استرخاء واستجمام داخلية وخارجية تأسر تلافيف العقل وتحفز الحواس لأداء أفضل.

طراز عثماني

ومن بين التجارب المثيرة في دبي، الاسترخاء على الطريقة العثمانية، وسط الديكورات التقليدية المكونة من الأخشاب الداكنة والفسيفساء واللوحات الجدارية، من أبرز التجارب المميزة التي تقدمها الإمارة في فنادقها ومنتجعاتها الفاخرة، حيث بإمكانك أن تبدأ رحلة استجمام آسرة، وأن تجد نفسك تارة بين الثلج، وأخرى بين مغاطس مياه البحر العلاجية، بمجرد أن تدفع بيدك بوابة فيروزية ضخمة ومزينة بالزخارف في فندق جميرا زعبيل سراي، الذي حاز أخيراً جوائز متنوعة ومن بينها: أفضل منتجع سبا في العالم، وأفضل منتجع سبا في الشرق الأوسط، وأفضل منتجع سبا في دبي لعام 2017 من جوائز السفر العالمية، إضافة إلى جائزة أفضل علاج حمام تركي من جوائز بيوتي أووردز للشرق الأوسط لعام 2017.

وتوفر دبي أيضاً فرصة استكشاف أساليب الاستجمام الفرعونية، حيث تعود بالزمن إلى مصر القديمة حيث الترف وبذخ الحياة، وتستحضر الأسلوب الملكي في تبييض البشرة وتعزيز نعومة ملمسها، والحفاظ على شباب الجلد عبر حمامات الحليب والعلاج بالحجامة والتدليك، في منتجع كليوباترا الصحي في وافي مول، مكونة مزيجاً متفرداً بين اللياقة والصحة والترفيه.

وسط الصحراء

وللباحثين عن تجربة استرخاء أخرى أكثر إثارة، ولكن تطغى عليها روح المغامرة، فستجدونها في منتجع المها الصحراوي بدبي، بين الكثبان الرملية وأشجار النخيل وتحديداً في «تايملس سبا»، الذي يعد المكان الأمثل للاستجمام بالمياه المعدنية الحارة وتدليك الوجه وعلاجه بالبخور والأعشاب والزيوت العطرية المعروفة بفوائدها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

التجربة الهندية

وتحظى تجربة الاستجمام باستخدام العلاجات الهندية في دبي، بإقبال كبير، لكونها تعتمد بشكل أساسي على منظومة من تعاليم الطب التقليدي، القائمة على التأمل والتدليك بالطين والملح وتوابل عطرية فواحة، وذلك بما يخلص الجسم من القلق والتوتر والتشنجات العضلية، ويعزز لياقته وصحته، ويساعد الشخص على تحقيق التوازن ذهنياً وبدنياً، بمجرد استنشاق أريج نبات القصعين المحروق.

«يوغا» في الأعماق

تحتضن دبي تجربة «اليوغا» الأكثر إثارة على الإطلاق في فندق «أتلانتس النخلة»، حيث بإمكان الباحثين عن تحقيق توازن أفضل بين العقل والروح والجسم، ممارسة «اليوغا» في حوض «ذا لوست تشامبرز» المائي، حيث ستجد نفسك محاصراً بالأحياء البحرية المذهلة.