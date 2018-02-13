«دبي للمأكولات».. 17 يوماً من التجارب المبتكرة

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن تفاصيل العروض والفعاليات والمطاعم المشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان دبي للمأكولات 2018، التي تنظم بين 22 فبراير إلى 10 مارس، حيث سيحظى الجميع وعلى مدى 17 يوماً بأشهى وألذ العروض التي ستقام في مواقع متعددة.

ويوجه المهرجان دعوته لجميع قاطني وزوار دبي للتعرف على ما سيقدمه هذا العام، وخوض تجاربه الخاصة، سواء في المطاعم الفاخرة المشاركة، أو تجربة مأكولات بأفكار مبتكرة في أجواء شاطئية منعشة، أو التوجه إلى موقع شعبي لتناول وجبة خفيفة في مطعم غير معروف، وذلك عبر فعاليات متنوعة، تتضمن «أمسيات الشارع الاحتفالية» و«مهرجان الطائرات الورقية» وفعالية «مذاق دبي» وغيرها العديد.

ثقافات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري: «يعتبر الطعام مرآة تعكس ثقافات الشعوب، ومهرجان دبي للمأكولات هو المنصة التي تجتمع عليها ملامح التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، وقد أسهم هذا الحدث بقوة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رئيسية للمأكولات على مستوى المنطقة والعالم، ويسرنا دعوة الجمهور للتفاعل مع فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان والتي ستقدم عروضاً تناسب الجميع، سواء الباحثين عن أمسيات راقية على أضواء الشموع، أو عشاق خوض المغامرات وتجربة كل ما هو جديد في أجواء كرنفالية، بالإضافة إلى تجربة مواقع جديدة من اختيار الجمهور».

وتتجسد الملامح الكرنفالية للمهرجان، عبر العديد من الفعاليات التي تعود مجدداً هذا العام، ومن بينها عروض «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، و«أسبوع دبي للمطاعم»، و«الجواهر الخفية»، و«تذوق واربح».

تعود فعالية «كانتين الشاطئ» هذا العام إلى شاطئ جميرا خلف صن ست مول، بحضور مجاني للجميع، لتقدم تظاهرة احتفالية تجمع بين أشهى المذاقات والأنشطة التي تناسب كل أفراد الأسرة. وتقام الفعالية طوال أيام المهرجان، وتستقبل عدداً من المطاعم التي تم افتتاحها حديثاً في دبي. وتأتي فعالية كانتين الشاطئ هذا العام برعاية اتصالات، وبمشاركة رعاة رئيسيين هم؛ «سيتي بنك» و«ماي دبي» و«لوكسيتان».

وسيكون الباحثون عن أجواء الفخامة والرقي ومواقع تناول العشاء الفاخر، على موعد مع فعالية «أسبوع دبي للمطاعم»، والتي ستقدم لهم 15 مطعماً فاخراً تشتهر بأجوائها التي تعلوها صفة النجوم الخمسة في مواقع بارزة من المدينة، والتي تقدم فرصة خوض هذه التجربة المترفة بأسعار خاصة.

وكان للجمهور دوره الفاعل والمنتظر في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، عبر المشاركة في مبادرة «الجواهر الخفية» التي دعا لها المهرجان في وقت مبكر من هذا العام، من أجل التصويت على اختيار أفضل 10 مطاعم من بين 35 مطعماً تم إدراجها على قائمة الترشح للحصول على اللقب. وتعتبر «الجواهر الخفية» منصة جماهيرية لاكتشاف المطاعم غير المعروفة في دبي. وتقدم هذه الفعالية للجمهور فرصة التعرف عن قرب على مأكولات أصلية، تتنوع بين المطبخ الإماراتي بمذاقاته الغنية والأصيلة، والمطابخ الأخرى التي تقدم مأكولات يفوح منها عبق التنوع الثقافي في مواقع قديمة وحديثة من المدينة.

«تذوق واربح»

وبعد النجاح المبهر الذي حققته العام الماضي، تعود فعالية «تذوق واربح» هذا العام لتقدم عروضاً رائعة في كل أرجاء المدينة بالتعاون مع «زوماتو» المنصة الإلكترونية المتخصصة في طلبات توصيل الطعام. وتمنح عروض «تذوق واربح» للجمهور فرصة ربح جوائز قيّمة ضمن حجوزاتهم في المطاعم المشاركة في عدد من المراكز التجارية المختارة في دبي.